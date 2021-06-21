برلمانية: ظاهرة بيع سيارات المعاقين تهدر أموالا طائلة على الدولة..والتصدي لها ضرورة

استنكرت النائبة سحر العشري عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ما يقوم به سماسرة سيارات المعاقين، من خلال التحايل على القانون، والتلاعب على أصحاب الإعاقة بالحصول على حقوقهم، من خلال الحصول على الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة لهم.

وأشارت النائبة سحر العشري في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى ضرورة تشديد العقوبة على المتلاعبين والسماسرة الذين يقومون بهذا الأمر وذلك من أجل الحد من هذه الظاهرة، لأنها تهدر على الدولة أموالا كثيرة، وذلك لحصولهم على إعفاءات ومميزات جمركية غير مخصصة لهم.

وطالبت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بضرورة توجيه النظر إلى هذا الملف، حيث أنه يوجد منذ سنوات عديدة، وأدى إلى خروج مافيا متحكمة بهذا الملف، مشيدة بتحذير الحكومة لمن يقومون ببيع سيارات المعاقين والتعاون مع وزارة الداخلية لمنع هذه الممارسات.

تحذير الحكومة من بيع سيارات المعاقين

جدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أكدت خلال ندوة حزب “مستقبل وطن”، والتي تم تنظيمها أمس، السبت، بعنوان «برامج الحماية الاجتماعية.. في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، أن هناك عقابا رادعا ينتظر من يبيع سيارة المعاقين، مشيرة إلى التعاون مع وزارة الداخلية من أجل وقف أي ممارسة بهذا الشكل.



جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب.



وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "طالبنا بوجود شارة على سيارات المعاقين، ومن يتولى قيادة السيارة تكون درجة القرابة بينه وبين صاحبها من الدرجة الأولى".

ووجهت نيفين القباج تحذيرا لذوي الإعاقة الذين يقومون ببيع السيارات، موضحة أنها نسقت مع وزارة الداخلية من أجل ضبط تلك السيارات وأصحابها، ويتم الضبط لمن باع ومن اشترى، وسيكون هناك عقوبات رادعة، فضلا عن إحلالهم من برامج الدعم مثل التموين.