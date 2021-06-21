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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير النقل يكشف سبب هروب سائق قطار حلوان بعد الحادث.. فيديو

وزير النقل
وزير النقل

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، سبب هروب سائق قطار حلون عقب الحادث.


وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المٌذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "عندما رأي سائق القطار تجمع الأهالي احتفظ بمفتاح القطار وهرب لتسليم نفسه للشرطة".

 

وأضاف: "سائق القطار موجود حاليا في قسم شرطة التبين، وذهب للشرطة لكي تحميه خوفا من اعتداء الأهالي عليه وتم التحفظ عليه بالقسم".


وعلق الفريق كامل الوزير وزير النقل على حادث قطار حلون، قائلا: "نقدم التعازي لأهالي المتوفين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

 

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المٌذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "خط السكة الحديد منفرد، ويمر من حلون والمعصرة وطرة والبساتين حتى العباسية، وهو خط مهم لنقل البضائع سواء الرخام أو غيرها".

 

وأشار وزير النقل إلى منطقة البساتين فيه أماكن فيها بينها وبين السكة الحديد متر واحد فقط، موضحا أن الذي حدث كان هناك سيارتين ميني باص كانوا ماشيين في اتجاه القطار.

 

وتابع وزير النقل «القطار كان بيدي كلاكسات، وهما اتزنقوا مش عارفين يروحوا فين، السواق اللي في الخلف استطاع تفادي الاصطدام أما الميني باص اللي قدام، فيه ناس بتقول أنه كان عطلان وناس بتقول أنه اتخض أما شاف القطر في وشه».

 

وأمر المستشار النائب العام  بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان، وقد انتقل فريق من "النيابة العامة" إلى موقع الحادث لمعاينته.

 

وأعلنت هيئه سكك حديد مصر أنه في تمام الساعه 5.45 مساء اليوم أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسية في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكه ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لايوجد به أى مزلقانات أو أماكن معده للعبور أو منطقه انتظار سيارات.

 

وأضافت الهيئة في بيان لها أن السائق حاول التوقف ولم يتمكن من ذلك ما أدى إلى إحتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخر وجاري المتابعه.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة مواطنينين وإصابة 6 آخرين
 

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