رصف الطرق وتبطين الترع واستكمال الصرف الصحي بقرية بالرياض.. صور

شهدت مدينة وقرى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ أعمال رصف وتبطين الترع، وحملات لإزالة التعديات، واستكمال أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية العباسية، وأعمال تجميل شوارع المدينة ودهاة التلتورات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض.



وتابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال تبطين الترع ضمن المشروع القومي، لترشيد وتقليل الفاقد من المياه، ومن بينها ترعة ٣ الدرملي التابعة للوحدة المحلية لقرية الفيروز.

وأشرف المهندس أحمد الشناوي رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية العباسية.

وأشار إلى أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالي مركز ومدينة الرياض.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال الرصف بعدد من القرى، منها رصف طريق بحر بصيص بداية من كوبري بركات بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو مصطفى.

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