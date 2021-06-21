برلماني:انفراجة قريبة في أزمة سد النهضة بعد لقاء السيسي ورئيس الوزراء اليوناني

أكد النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، أهمية التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني، خاصة التي تتعلق بأزمة سد النهضة، حيث أكد الطرفان على سرعة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد، وأن يكون للمجتمع الدولى دوره حفاظا على استقرار المنطقة.



وأضاف ابو الفضل أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن سد النهضة دليل على تحركات القيادة المصرية على إنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل، هذا إلى جانب وضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته في حل الأزمة وهو ما ظهر في تحركات مصر الأخيرة وأكد عليه الرئيس في لقائه رئيس الوزراء اليوناني.



وأعرب عضو مجلس النواب عن ثقته في القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي في حل هذه الأزمة خاصة في ظل تحركات وتصريحات الرئيس المستمرة في هذا الملف، متوقعا حدوث انفراجة قريبة في أزمة سد النهضة تكليلا للجهود المصرية في إدارة هذا الملف.



وأشار النائب إلى أن موقف مصر ثابت تجاه احترام السيادة والمياه الإقليمية للدول وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى، خلال لقائه رئيس الوزراء اليونانى، كما شدد على تضامن مصر مع اليونان فى أى أمر من شأنه انتهاك سيادتها.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم الإثنين، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، حيث بحث الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني مختلف أوجه التعاون بين البلدين، واتفقا على أهمية تحقيق طفرة نوعية في كافة جوانب العلاقات.