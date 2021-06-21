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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة بني سويف : عقوبة صفع الطالبة على وجهها تصل لفصل الأستاذ الجامعي

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن ما حدث من قبل استاذ جامعي بكلية الآداب بالاعتداء بالضرب على طالبة على وجهها حدث مشين وغير مقبول وتصرف فردي ولا يمثل أعضاء التدريس، لافتا إلى أن هذا التصرف من قبل الدكتور بضرب البنت على الوجه لا يتماشى مع حقوق الإنسان وتقاليد الجامعة.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه عند علمه بالواقعة تم تحويل الدكتور للتحقيق على الفور، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ قرار إيقافه لـ3 أشهر لحين الانتهاء من التحقيق، موضحا أن ملابسات الواقعة بسبب عدم امتلاك الطالبة لأي تحقيق شخصية ولكن كانت تحمل جواز سفر وهو يعتاد به.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أنه بعد انتهاء الامتحان توجهت الطالبة لعضو هيئة التدريس وكان هناك حوار بينهما والذي تسبب في تحركه بالضرب عليها، مشيرًا إلى أن هذا الأستاذ صاحب سمعة طيبة وليس له سوابق حوادث من قبل، ولكن العقوبة تصل للفصل من الجامعة.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن بدء امتحانات كلية الطب طبقا لمنظومة الاختبارات الإلكترونية الجديدة.

 

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات، حيث تعد جامعة بني سويف من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي تطبق الاختبارات الإلكترونية عبر المنظومة التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات.

 

وأوضح الدكتور منصور حسن أن عدد الطلاب الذين خضعوا للاختبارات الإلكترونية اليوم يصل لـ292 طالبا بالفرقة الثالثة مع توافر أجهزة الكمبيوتر لتنزيل الامتحانات عليها بمتابعة أعضاء هيئة التدريس ومختصي  تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتقديم الدعم الفني للطلبة في حال وجود أي مشكلة والتأكد من خوض الامتحانات بهدوء دون أي عراقيل.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة من توفير وسائل التطهير والتعقيم، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ومراعاة التباعد الاجتماعي، مع التشديد على ارتداء الكمامة حفاظًا على صحة الجميع.

 

من جانبه قال الدكتور عاطف مرسي عميد  كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى إن المركز يهدف إلى تغطية اختبارات كلية الطب البشري بسعة 450 جهاز حاسب آلي، وأن الكلية تسير بخطي سريعة من أجل الاعتماد على الشكل الإلكتروني بشكل نهائي في ظل الاتجاه إلى التحول الرقمي.

 

وأشاد عميد كلية الطب بتجهيزات المركز على أعلى مستوى والبنية التحتية، والأجهزة والتقنيات الحديثة للتحول الرقمي.

بني سويف التعليم العالي خيري رمضان جامعة بنى سويف حقوق الإنسان تكنولوجيا المعلومات

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