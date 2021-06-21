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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقيقة سعاد حسني: السندريلا اتقتلت غدر ومعروف مين اللي قتلها

صدى البلد

قالت جيهان عبد المنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني، إن صلاح جاهين كان الأب الروحي بالنسبة لـ سعاد حسني، وكانت تستشيره في كل شيء، وكان إنسان فاضل جداً.

وأشارت جيهان عبد المنعم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، إلى أنها عندما قدمت فيلم "الراعي والنساء" كانت مريضة جدا بسبب الآلام في ظهرها، لافتة إلى أن سعاد حسني لم تنتحر لأنها اتفقت على مسرحية كانت تنوي تقديمها عقب العودة من لندن.

وتابعت: "سعاد اتقتلت غدر، ومعروف مين اللي قتلها"، مؤكدة أنها استعادت رشاقتها ورونقها قبل وفاتها.


شقيقة سعاد حسني: السندريلا تزوجت من عبد الحليم لمدة 6 سنوات عرفياً

وقالت جيهان عبد المنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني، إن سعاد عندما كانت صغيرة رآها عبد الرحمن الخميسي، وكانت حينها تشارك في برنامج "بابا شارو"، مما ساهم في حصولها على بطولة فيلم "حسن ونعيمة".

وأضافت ، أن والد سعاد حسني كان يرفض تعليم أبنائه رغم أنه كان خطاطا.

وأكدت أنه لن يأتي أحد مثل سعاد حسني، مؤكدة أن شقيقتها كانت مثقفة حقيقية، معقبة: "ثقفت نفسها بنفسها"، وجلست مع العديد من كبار الكتاب وتعلمت منهم الكثير مما ساهم في نشأة أفكارها.

وأوضحت أن المسلسل الذي قدمه ممدوح الليثي لا يمت لواقع سعاد حسني بأي صلة، منوهة بأن الفنانة الراحلة لديها عزة نفس وطيبة جعلتها محبوبة بين الجميع.

وأشارت إلى أن سعاد حسني تزوجت من عبد الحليم لمدة 6 سنوات عرفيا، وهو من رشحها لفيلم "البنات والصيف" بعد فيلم "حسن ونعيمة"، لافتة إلى أن العندليب رفض في البداية إشهار الزواج، كما أنه كان يغير عليها بشدة، وشعرت هي بالإهانة، مما تسبب في انفصالهما.

سعاد حسني عبد الحليم الراعي والنساء جيهان عبد المنعم برنامج رأى عام

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