رئيس جامعة بورسعيد يستقبل التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار

استقبل الأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد بمكتبة اليوم الأستاذ الدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار في حضور الأستاذة الدكتورة مها عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ بسام زايده مدير فرع بورسعيد لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وتطرق اللقاء ما تم من إنجازه في مجال تعليم الكبار بجامعة بورسعيد عن عام 2020/2021 وما حققته الجامعة من محو أمية ما يقرب من 662 مقارنة بالأعوام السابقة.

كما تم عرض إمكانية إقامة وحدات لتعليم الكبار بالكليات النظرية وأيضا العمل على رفع أعداد المشاركين من الطلاب والمتلقين للتعلم من الكبار حتى نصل بمحافظة بورسعيد بجميع أحيائها بلا أمية.

وخلال اللقاء قدم المدير التنفيذي الشكر لإدارة جامعة بورسعيد برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و عمداء الكليات النظرية المشاركين في هذا المشروع القومي على جهودهم الملموسة في حث الطلاب على إنجاز هذا الواجب الوطني .

وفى نهاية اللقاء اهدى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة درع الجامعة لرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار على تعاونه مع جامعة بورسعيد للعمل على تطوير اليات إنجاز هذا المشروع القومي .





وفى سياق آخر أشاد الأستاذ الدكتور ايمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد بالتجربة الناجحة للاختبار الإلكتروني خلال زيارته والأستاذ الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمتابعة عقد امتحان طلاب الفرقة الأولى كلية التمريض.



وكان في استقباله لدى وصوله لمقر الاختبار الإلكتروني بكلية الهندسة الأستاذة الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور حسن محمد حسن عميد كلية الهندسة وخلال تفقد رئيس الجامعة لجان الاختبارات الإلكترونية أعرب عن تقديره للجهود التي تمت للإعداد لهذه الاختبارات والتي حضرها اليوم 76 طالبا بالفرقة الأولى بكلية التمريض وذلك في اطار المشروع القومي للاختبارات الإلكترونية للقطاع الطبى على مستوى الجامعات المصرية والتي يتم الأعداد لها من قبل مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بواسطة المدير التنفيذى للمعلومات و مهندسي الشبكة بالمركز بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات .

كما وفرت الجامعة كافة الإمكانات لنجاح تلك الاختبارات من قاعات وأجهزة الكمبيوتر والدعم الفني وبرنامج التشغيل وفريق العمل المدرب حيث لم تشهد التجربة أي معوقات خلال عملية الاختبارات التي أجريت بمقر كلية الهندسة .

عقب ذلك قام رئيس الجامعة يرافقه الأستاذة الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتفقد سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة وكان في استقباله الأستاذ الدكتور احمد عبد الرحمن عميد كلية التجارة حيث تفقد عدد من لجان الامتحانات واطمئن على توفير كافة الوسائل الوقائية والاحترازية و اطمأن على أعمال الكنترولات وانتظامها .



وأكد على متابعته لجميع أعمال الامتحانات مع عمداء ووكلاء الكليات بما يوفر المناخ المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بصورة طيبة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.



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