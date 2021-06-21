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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلجيكا تفوز على فنلندا بثنائية في يورو 2020

صدى البلد

أنهى منتخب بلجيكا مشواره في دور المجموعات، بانتصاره على نظيره الفنلندي بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هراديكي حارس فنلندا سجل الهدف الأول لبلجيكا في الدقيقة 74 بالخطأ في مرماه، بعدما ارتطمت تسديدة فيرمالين بالرأس به بعد اصطدامها بالعارضة.

وفي الدقيقة 81، أكد روميلو لوكاكو انتصار بلجيكا بتسجيلها الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، ليطلق تسديدة قوية لم يحرك لها هراديكي ساكنًا، لتخسر فنلندا بثنائية نظيفة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب بلجيكا للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد فنلندا عند 3 نقاط، بفارق أهداف -2، لينتظر ترتيب أفضل ثوالث في بقية المجموعات.

تشكيل فنلندا أمام بلجيكا في يورو 2020

وجاء تشكيل فنلندا لمواجهة بلجيكا كالآتي:

في حراسة المرمى: هراديكي


خط الدفاع: رايتالا - تويفيو - اراخوري - شاجونهي - يورنن
 

خط الوسط: كامارا - سبراف - لود
 

خط الهجوم: بوكي - بوهجانابلو
 

تشكيل بلجيكا أمام فنلندا في يورو 2020

وجاء تشكيل بلجيكا لمواجهة فنلندا في يورو 2020 كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا 

خط الدفاع: فيرمايلين - جايسون دينايير - ديدريك بوياتا

خط الوسط:ناصر الشادلي-أكسل فيتسل - كيفن دي بروين - ليونالردو تروسارد 

خط الهجوم: إيدين هازارد - جيريمي دوكو - روميلو لوكاكو

يورو 2020 بلجيكا لوكاكو دي بروين فنلندا

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