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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أقدام سليمة .. تعرف على طريقة اختيار الأضحية هذا العام ..فيديو

كيفية شراء الأضحية
كيفية شراء الأضحية

قال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية ، إن المستهلك عندما يذهب لشراء  الأضحية  يجب عليه تركها ما لا يقل عن نصف ساعة لمعرفة وقفة الأضحية ، وإن كانت  قدميها سلمية أم لا وهذا لاكتشاف أي عاهة متواجدة في الأضحية .


وأضاف شرف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، ان  الخروف  الذي يزن من 50 كيلو الى 65 كيلو يكون أضحية سليمة ، وإذا كان وزنه أكبر من ذلك لا يحبذ شرائه لأنه يحتوي على دهون اكثر من اللحم .

 

أوضح شرف ، أن الخروف الذي يكون وزنه أقل من خمسين كيلوا لا يحبذ شرائه لأنه يحتوي على  عظام أكثر من اللحم .

 

عيوب الأضحية


قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يُشترط لصحة الأضحية أنْ تكون سالمة من العيوب، فلا تجزئ من الأضاحي، أولًا: العوراء البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّن فتُجزئ.

وأضاف الأزهر في فتوى له ثانيًا من عيوب الأضحية : الأضحية المريضة البَيِّن مرضها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغمي عليها.

وتابع من عيوب الأضحية: الأضحية العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فمعفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة، وتابعت الأكل والرعي والشُّرب؛ فهي غير بيِّنة العرج، وتُجزئ.


وواصل من عيوب الأضحية: الأضحية الكسيرة، أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاه في الأكل.

واستدل على ما ذُكِر بقول سيدنا رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي». (أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ).

ونبه على أن مَن اشترى أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.
 

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