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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف الإطلالة الأولى للعملاقة "تندرا" 2022 .. صور

تويوتا تكشف عن الإطلالة
تويوتا تكشف عن الإطلالة الأولى للعملاقة "تندرا" 2022

تواصل شركة تويوتا اليابانية من تألقها داخل أسواق السيارات العالمية، و يبدو أن حساب الشركة على موقع تويتر، يحمل الكثير من المفاجآت، حيث كشفت عن بعض الصور التشويقية للنسخة العملاقة تندرا 2022.

و تعد السيارة تندرا 2022 هي المنافس الأقوى للنسخة الأمريكية فورد F150 موديل 2021، و التي تنتمي إلى فئة الـ بيك أب، إلى جانب الكثير من الإصدارات القوية مثل دودج رام، و شيفروليه سيلفرادو العملاقة.

 

التصميم الخارجي لـ تندرا 2022 العملاقة 

 

ظهرت السيارة تندرا 2022 بتصميم خارجي ثنائي الكابينة رباعي الأبواب، مع صندوق خلفي متعدد الاستخدامات، بينما ترتكز على عجلات كبيرة مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي فريد باللون الأسود الغير لامع، مع أقواس نصف دائرية تزين أعلى منطقة العجلات.

 

وتتميز السيارة بـ عتبات جانبية بارزة، مع مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، و مصابيح أمامية ذات اطلالة شرسة، بالاضافة إلى شبكات أمامية متعددة المقاطع الهوائية، و التي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع اضاءة ثلاثية النقاط أعلى علامة TOYOTA الأمامية.

 

المواصفات المتوقعة لمحرك تويوتا تندرا 2022

 

تشير التوقعات حول احتمالية اعتماد السيارة على محرك سداسي الاسطوانات بسعة 5700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 381 حصان مع 544 نيوتن/متر من عزم الدوران، و في حالة حدوث ذلك سوف تستغنى السيارة عن قدرات المحرك صاحب الـ 8 اسطوانات المزود داخل النسخة الحالية.

 

كما يتوقع أيضا أن تحصل هذه السيارة العملاقة على محرك النسخة لاندكروزر المميزة، و التي تستمد قوتها من محرك V6 بسعة 3500 سي سي، قادر على انتاج قوة 4.9 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 650 نيوتن/متر.

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