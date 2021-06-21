القليوبي:اليونان تستورد جزءا كبيرا من الوقود.. وتعتمد على مصر في توليد الكهرباء

اتفق الجانبان المصري واليوناني على تحقيق طفرة في مجالات التعاون المشترك بينهما، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة والغاز الطبيعي.



وعن أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن دولة اليونان تعتمد على الطاقة الحرارية في توليد الطاقة الكهربائية كما أنها تستورد جزءا كبيرا من سلع الوقود من الخارج مما يكلفها اموالا باهظة تصل إلى 23%من الموازنة العامة للدولة.



وأكد "القليوبي" أن الاستثمارات بين مصر واليونان في مجال الطاقة كبيرة، فاليونان تعتمد على مصر في توليد جزء من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها من خلال الطاقة الشمسية لأن الطقس في البلدين متقارب. بالإضافة إلى ربط قبرص بمصر عن طريق خط غاز يستقبل الغاز المصري داخل الأراضي القبرصية، وعمليات تبادل بيانات قطاع البترول بين الجانبين المصري واليوناني في عمليات البحث والتنقيب والاستفادة من الخبرات المصرية و الشركات المصرية فيما يخص مد الخطوط عبر مياه البحر المتوسط أو استخدام شركات الملاحة المصرية ، وتبادل الخبرات والكوادر.



و أوضح استاذ هندسة البترول أن الجانب اليوناني يمكنه أن يستفيد من مصر أيضا في عملية الربط الكهربائي من خلال الكابل الكهربائي الذي يربط كلا من قبرص وكريت ومعظم الجزر اليونانية وشمال أوروبا والذي تم ببروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء المصرية، كما يمكنها الاستفادة من استخدام تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر والذي يتم تصنيعه من مياه البحر المتوسط.

