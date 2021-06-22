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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باختيار الجماهير .. فورد تكشف صاحبة الإصدار الذهبي "بوما ST"| صور

باختيار الجماهير
باختيار الجماهير .. فورد تكشف عن صاحبة الاصدار الذهبي

أجرت شركة فورد الأمريكية تصويتا من قبل عملائها لمحبي النسخة Puma ST ، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وتأتي بالعديد من المفاهيم القوية، نسبة إلى الصانع الأمريكي المخضرم، إلى جانب اختيارات الجمهور المعجبين بهذ النسخة.

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أتاحت شركة فورد حرية الاختيار للاسم الجديد من قبل محبيها، و جاءت نسبة التصويت لصالح اللقب Puma ST Gold Edition حيث بلغت 59 %، بينما جاء اللقب Puma ST 24K Edition في المركز الثاني بعدما قالت الجماهير كلمتها خلال هذه المشاركة.

لم يقتصر هذا الأمر على ذلك فقط، بل ساهم محبي Puma ST Gold Edition الجديدة، في اختيار لون الطلاء الخارجي، لتأتي نسبة الأصوات في صالح اللون الأسود بنسبة قدرها 56 % على حساب اللون الذهبي.

ويبدو أن علبة المكابح الواقعة خلف جنوط السيارة كان لها رأي آخر، واستطاعت أن تربح بنسبة أصوات بلغت 74%، يذكر أن هذا التصويت استمر لمدة 10 أيام، بعدما استخدمت الشركة حساباتها الرسمية عبر موقع تويتر و انستجرام، و تمتعت السيارة باطلالة خارجية تعتمد على شبكات أمامية متعددة المقاطع تحمل شعار ST، إضافة إلى مصابيح عدوانية التصميم مع اضاءة داخلية تعمل عبر تقنية LED LIGHT.

مواصفات السيارة Puma ST Gold Edition

تعتمد السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصان، مع 320 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة مكون من 6 سرعات.

ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 6.7 ثانية، كما تمتعت السيارة بالعديد من انظمة التحكم و برامج مساعدة قائد المركبة.

فورد التصويت المكابح Puma ST شركة فورد الامريكية فورد الأمريكية

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