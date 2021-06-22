ما هي العوائد الاقتصادية من التحول الرقمي وتنظيم وسائل الدفع الإلكتروني؟

قال حمدي حسني المتحدث الإعلامي للدفع و التحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع النقدي، هو الإطار التنظيمي الذي ينظم و يلزم تحت مظلة كبيرة تخاطب القطاع العام و القطاع الخاص باستخدام وسائل الدفع غير النقدي أو بمعنى بسيط المعاملات المالية الإلكترونية في حياتنا اليومية.

وأضاف "حسني" خلال حواره ببرنامج " مال و أعمال"، أنه أعتباراً من 7/9 /2021 سيتم الالتزام بتطبيق أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع النقدي ولائحته التنفيذية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفع و التحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن هذا القانون جاء في إطار توجيه المجلس القومي للمدفوعات، و هو المجلس الذي يترأسه رئيس الجمهورية الذي كلف في جلسته الأولي في 3/6/2017، لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية و اللجنة التشريعية بأعداد مشروع هذا القانون و إحداث نقلة نوعية في معاملاتنا المالية نحو المعاملات الإلكترونية و التحول لمجتمع قليل الاعتماد على النقد.

ونوه إلى أن القانون صدر في 2019 في شهر أبريل ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في شهر سبتمبر 2020، منوهاً إلى أن القانون و اللائحة التنفيذية ينتهجون نهج التدرج في التطبيق.

وأوضح أن هذا النهج اتضح من خلال أعطاء مهلة لقيام الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم و الاستعداد لهذه النقلة النوعية التي سوف تتم في حياتنا في مجال معاملاتنا المالية .

اِعرف طريقة الدفع الإلكتروني للمصروفات بـ الكروت في "حقوق عين شمس"

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن القائم بأعمال عميد كلية حقوق جامعة عين شمس ،أنه تم بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالنسبة للشعب الثلاث بمرحلة الليسانس وتبدأ امتحانات الفصل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 يونيو.

وأضاف عميد حقوق لـ صدى البلد، أنه تم وضع حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه تم نشر فيديو طريقة الدفع الإلكتروني للمصروفات عن طريق كروت الدفع ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو.

تفقد، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يرافقه أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لجان الامتحانات بكلية الحقوق، للإطمئنان على سلامة وسلاسة سير العملية الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تفقد اللجان بمبنى الامتحانات وفي المدرجات ، وذلك بحضور أ.د. ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق و أ.د. محمد صفي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن رئيس الجامعة على سير العمل داخل اللجان، كما اطمأن على التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا؛ من خلال ارتداء الجميع للكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وقياس حرارة كل طالب قبل الدخول للجان والتأكيد على وجود معايير الأمن والسلامة ، وأشاد أ.د. محمود المتيني بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كلية الحقوق.

ومن جانبه، أكد د. ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق أنه حفاظا على سلامة الطلاب فإن الامتحانات تم تقسيمها على ثلاث فترات ، وتم فتح جميع الأماكن والمدرجات لاحتواء اعداد الطلاب وتجنب التكدسات في المداخل والمخارج وتنظيم الطلاب كل في مكانه المخصص له ، إلى جانب القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم مستمر لجميع اللجان.