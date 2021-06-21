محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86,64 %.. شاهد

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86,64 %.. شاهد
اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، حيث بلغت نسبة النجاح 86,64 % على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية.
وأوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفاً و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفاً و 29 طالب وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفاً و 404 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 86,64 %.
وأشار المحافظ، إلى أن عدد الطلاب الأوائل بلغ 124 طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالب بالمدارس الحكومية و 41 طالب بالمدارس الخاصة.
وكشف "الأنصاري" أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 93,52 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92,72 %، وإدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح 85,16 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84,75 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84,36 %، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84,31 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81,06 %.
وقدم محافظ الفيوم تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، موضحًا أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.