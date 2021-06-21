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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86,64 %.. شاهد

محافظ الفيوم يعتمد
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الاعدادية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، حيث بلغت نسبة النجاح 86,64 % على مستوى المحافظة،  بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية.

 

وأوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفاً و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفاً و 29 طالب وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفاً و 404 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 86,64 %.

 

وأشار المحافظ، إلى أن عدد الطلاب الأوائل بلغ 124 طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالب بالمدارس الحكومية و 41 طالب بالمدارس الخاصة.

 

وكشف "الأنصاري" أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 93,52 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92,72 %، وإدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح 85,16 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84,75 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84,36 %، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84,31 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81,06 %.

 

وقدم محافظ الفيوم تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، موضحًا أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

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