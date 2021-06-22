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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|غرفة الطائف توقع مذكرة تفاهم مع التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة

غرفة الطائف
غرفة الطائف

وقعت غرفة الطائف مذكرة تفاهم مع التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ، بهدف إسهام قطاع الأعمال في توظيف الكوادر البشرية بالمنطقة، حيث شهد توقيع الاتفاقية رئيس الغرفة الدكتور سامي العبيدي، ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسه.


وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية “ واس” ان الاتفاقية التي شهدت حضور نائب رئيس غرفة الطائف مشعل فلاح ؛ تهدف إلى تفعيل سبل التعاون والتواصل نحو تحقيق رسالة الشراكة المجتمعية والمنافع المتبادلة لتضافر الجهود من أجل تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع وتحقيق رؤية السعودية 2030 للوصول لمجتمع معرفي وعلمي منتج. 

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‎وتنص الاتفاقية بين التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة وغرفة الطائف على إسهام قطاع الأعمال في توظيف الكوادر الوطنية وتعريف القطاع الخاص بإمكانات ومخرجات التدريب التقني والمهني في محافظة الطائف لتوفير الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات وفقاً لاحتياجات سوق العمل.


وستشمل الاتفاقية تنفيذ ورش عمل للجان العاملة والموارد البشرية وتسويق البرامج وتعزيز ثقة رجال وسيدات الأعمال، ‎وتنظيم زيارات لرجال وسيدات الأعمال للمنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والاطلاع على البيئة التدريبية والمخرجات.

 

 إضافة إلى إقامة الملتقيات الوظيفية وأيام المهنة والفعاليات والمعارض التي تخدم خريجي المنشآت التابعة للمؤسسة، وتهيئة المسارح والمقرات والتجهيزات في منشآت التدريب لعقد لقاءات التوظيف، وتقديم المحاضرات التوعوية والمهنية، والمشاركة بأركان مجانية في الملتقيات الوظيفية وأيام المهنة والفعاليات والمعارض والمناشط، و‎التعاون في إعداد دراسات احتياج سوق العمل من التخصصات التدريبية، ‎وعمل وإجراء الأبحاث والدراسات المرتبطة بقطاع الأعمال.
 

اقتصاد السعودية اخبار الخليج مال واعمال غرفة الطائف التدريب التقني منطقة مكة المكرمة قطاع الاعمال

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