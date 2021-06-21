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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حادث تصادم قطار حلوان

حادث قطار حلوان
حادث قطار حلوان

تحفظت جهات التحقيق على كاميرات المراقبة بمحيط حادث قطار حلوان  تمهيدا لتفريغها، كما بدأت جهات التحقيق سماع شهود العيان في الواقعة. 

وأمر المستشار النائب العام  بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان، وانتقل فريق من "النيابة العامة" إلى موقع الحادث لمعاينته وإعلان "النيابة العامة" عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.

حادث تصادم قطار حلوان

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر أنه في تمام الساعه 5.45 مساء اليوم أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسية في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافه قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لا يوجد به أى مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات.

حادث تصادم قطار حلوان

 وأضافت الهيئة في بيان لها أن السائق حاول التوقف ولم يتمكن من ذلك ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر وجاري المتابعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، عن وفاة مواطنين وإصابة 6 آخرين.

حادث تصادم قطار بحلوان النيابة العامة هيئة سكك حديد مصر كاميرات المراقبة النائب العام

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