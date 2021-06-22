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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية تناقش ظاهرة التنمر

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم بيت ثقافة قها محاضرة للحديث عن خطورة التنمر، وهو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف في الغالب جسديا، وهو من الأفعال المتكررة على مر الزمن والتي تنطوي على خلل قد يكون حقيقيا أو متصورا في ميزان القوى بالنسبة للطفل ذي القوة الأكبر أو بالنسبة لمجموعة تهاجم مجموعة أخرى أقل منها في القوة، فالتنمر عادة يكون بأشكال مختلفة؛ قد يكون لفظيا أو جسديا أو حتى بالإيماءات، ويمكن أن يكون التنمر عن طريق التحرش الفعلي والاعتداء البدني أو غيرها من أساليب الإكراه الأكثر دهاء مثل التلاعب.

أقام قصر ثقافة الطفل ببنها يوم ترفيهي ثقافي للأطفال تضمن باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، منها ورشة تعليم بيانو للفنان إيهاب عدروس، أعقبها عرض لفيديو بروجكتور مصاحب لورشة حكي عن قيمة إحترام الكبير، وورشة تعليم كروشية للأطفال، ومحاضرة مبسطة بنادي تكنولوجيا المعلومات حول مكونات الحاسب الآلي، وختاما ورشة تعليم الحكي باستخدام العرائس القفازية، تدريب آريج إسلام.

نظمت مكتبة كفر طحلة وقصر ثقافة كفر شكر معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها، فيما أعد بيت ثقافة سنديون، ومكتبة بتمدة ورشة رسم حر للأطفال، إلى جانب بث صفحة الفرع الرسمية لمحاضرة أعدها نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الطفل ببنها حول قائمة "insert. Microsoft Word" بصوت مارلين نبيل، بالإضافة إلى ورشة حكي لكتاب "البحر مالح والنهر عذب" بصوت ريحاب وجيه.

الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة القليوبيه فعاليات ثقافية وفنية ظاهرة التنمر اخبار ثقافية

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