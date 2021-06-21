برلسكوني يتفق مع سالفيني حول الاتحاد قبل انتخابات 2023 في إيطاليا

أعلن رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، سيلفيو برلسكوني، اليوم الاثنين، أن زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني وافق على تشكيل قوة يمين الوسط الموحدة في الفترة التي تسبق انتخابات 2023.

ونقلت وكالة أسكانيوز الإيطالية عن برلسكوني قوله في اتصال هاتفي: "بالأمس عقدت اجتماعا طويلا مع سالفيني، ونتفق على كل شيء: سنواصل معا من أجل الوصول إلى الانتخابات المقبلة بقوة يمين وسط موحدة"..

وكثر الحديث مؤخرًا عن شكل جديد من التعاون بين حزبي برلسكوني وسالفيني، على الرغم من اختلاف قادتهما في الشكل.

ويصر برلسكوني على حزب موحد يشبه الجمهوري الأمريكي، بينما يقترح سالفيني "فيدرالية".

ويواصل الحزب الديمقراطي صدارته في استطلاعات الرأي، ووجد استطلاع أجرته شركة Ipsos في يونيو أن حزب يسار الوسط حصل على دعم 20.8٪ من الناخبين ، يليه حزب سالفيني “ليجا” بنسبة 20.1٪ وحزب برلسكوني “فورزا إيطاليا” بنسبة 9.2٪.