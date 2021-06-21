عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

خفض الولايات المتحدة قواتها وقدراتها العسكرية بالشرق الأوسط ..التأثيرات المستقبلية للقرار

الدفاعات الأمريكية
الدفاعات الأمريكية بالمنطقة

قررت الولايات المتحدة خفض قواتها وقدراتها العسكرية في الشرق الأوسط، بعدما عملت على تعزيزها في الفترة ما بين 2019 و2020 على خلفية التوترات مع إيران، حسبما أعلن البنتاجون.

وأوضح البنتاجون في بيان له، أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بسحب القوات والقدرات من المنطقة خلال الصيف، وأن الأمر يتعلق "بشكل رئيسي بمعدات دفاع جوي".

البنتاجون: نعتزم سحب قوات وقدرات عسكرية أمريكية من الشرق الأوسط هذا الصيف

سحب بعض القوات والقدرات

وفي السياق، صرحت المتحدثة باسم البنتاجون جيسيكا ماكنولتي في بيان، أن وزير الدفاع لويد أوستن "أمر (...) بأن يتم خلال هذا الصيف سحب بعض القوات والقدرات من المنطقة"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق "بشكل رئيسي بمعدات دفاع جوي".

وتابعت ماكنولتي "بعض هذه المعدات سيعاد إلى الولايات المتحدة لـ الصيانة والإصلاحات التي أصبحت ضرورية للغاية والبعض الآخر سيُنقل إلى مناطق أخرى".

لكن المتحدثة لم توضح ما إذا كانت ستتم إعادة نشر تلك المعدات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث يريد البنتاجون تركيز جهوده في مواجهة تصاعد نفوذ الصين، قائلة "لن نعطي تفاصيل".

جنود أمريكان
جنود أمريكان

الولايات المتحدة لا تحمي إلا أهدافها 

من جانبه قال المفكر العسكري والاستراتيجي اللواء نصر سالم، إن الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تقدم على هذه الخطوة قامت بدراسة التهديدات التي يمكن أن تؤثر على الوضع فيما بعد.

وقلل المفكر العسكري والاستراتيجي في تصريحات لـ"صدى البلد" من الخطوة الأمريكية قائلا إن "وجود القوات الأمريكية بالمنطقة مرتبط في الأساس بتأمين أهدافها والدول العربية ليست في حاجة للقوات الأمريكية أو غيرها".

وحول تأثير خفض الولايات المتحدة قواتها وقدراتها العسكرية في الشرق الأوسط في ظل تنامي بعض الأطماع لدى القوى الإقليمية بالمنطقة، أكد المفكر العسكري، أن "القوات الإمريكية موجودة لتأمين مصالح وأهداف تخص بلادها، أما دول المنطقة وتحديدا العربية منها فهناك الجيش العربي وهو قادر على التصدي لأي مخاطر أو أطماع". 

نشرة أخبار العالم.. رسالة عاجلة من البنتاجون لـ مصر.. بيان مهم من الأمم المتحدة.. 3000 شكوى في انتخابات إيران.. أسعار الذهب والدولار اليوم

التنسيق مع الدول المضيفة

ونوهت ماكنولتي بأن "هذا القرار اتُخذ بالتنسيق الوثيق مع الدول المضيفة وبرؤية واضحة للحفاظ على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا الأمنية".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقال لها إلى أن البنتاجون بدأ منذ أوائل يونيو الجاري، سحب ثماني بطاريات مضادة للصواريخ من العراق والكويت والأردن والسعودية، بالإضافة إلى درع ثاد المضاد للصواريخ الذي كان تم نشره في السعودية. 

وتتطلب كل بطارية مضادة للصواريخ وجود مئات الجنود. وسحب تلك البطاريات يعني رحيل آلاف الجنود الأمريكيين من المنطقة.

الولايات المتحدة البنتاجون لويد أوستن الشرق الاوسط جيسيكا ماكنولتي

موضوعات متعلقة

رغم رفض طالبان.. البنتاجون يعلن موافقة تركيا على "صفقة" تأمين مطار كابول

البنتاجون: نعتزم سحب قوات وقدرات عسكرية أمريكية من الشرق الأوسط هذا الصيف

ترشيحاتنا

دي بروين رجل مباراة بلجيكا وفنلندا في يورو 2020

مبادرة إحلال المركبات: حوافز وتيسيرات لترخيص وتقنين أوضاع التوكتوك.. تفاصيل

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86,64 %.. شاهد

أندرياس كريستنسن رجل مباراة الدنمارك وروسيا في يورو 2020

برلسكوني يتفق مع سالفيني حول الاتحاد قبل انتخابات 2023 في إيطاليا

سعره خارج مصر 11 ألف دولار.. تفاصيل تسجيل دواء علاج ضمور العضلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

بفرمان من الخطيب.. خالد جاد الله مديرا فنيا لأكاديميات الكرة بـ الأهلى

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

وزير النقل يكشف سبب هروب سائق قطار حلوان بعد الحادث.. فيديو

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ