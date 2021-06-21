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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. 400 مليون جنيه لتنفي مشروعات بجامعة الفيوم.. إيقاف أستاذ بآداب بنى سويف بعد صفع طالبة

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالتالي:

 

وفد من جامعة حلوان يبحث الإسهام في مبادرة حياة كريمة

قام وفد من جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة نائب محافظ الجيزة الدكتورة هند محمد أحمد عبد الحليم لبحث خطة الجامعة في الإسهام في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

رئيس جامعة الملك سلمان يكشف موعد فتح باب التقديم للعام الجديد

أكد الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان، في تصريحات لـ "صدي البلد" إن الجامعة ستعلن عن فتح باب التسجيل للتقديم المبكر للعام الجامعي 2021/ 2022م للطلاب مع حلول شهر يوليو، وسيتم تسجيل طلب التقديم من خلال البوابة الإلكترونية المركزية الخاصة بالجامعة، ثم تحديد موعد حضور اختبار القدرات.

انطلاق دورة إعداد المدربين TOT بمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

أعلن مركز التطوير الجامعي بجامعة عين شمس عن بدء الحجز في دورة إعداد المدربين TOT "أونلاين" باعتماد مركز تطوير التعليم الجامعي جامعة عين شمس وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و  الدكتور ماجد ابو العبنين عميد كليه التربيه جامعه عين شمس ورئيس مجلس اداره المركز.

400 مليون جنيه مشروعات إنشائية بجامعة الفيوم

عقدت جامعة الفيوم اجتماعا للجنة المنشآت الهندسية، برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والسادة أعضاء اللجنة و صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات ذات الأهمية ومنها: دراسة موقف المنشآت الجاري تنفيذها بالجامعة بواقع ١٥ مشروعا بإجمالي تكلفة تفوق ٤٠٠ مليون جنيه، والموافقة على بدء إنشاء مستشفى تخصصي للطلبة بجامعة الفيوم بتكلفة إجمالية ٢٥ مليون جنيه.

صفع طالبة .. إيقاف أستاذ بكلية آداب جامعة بنى سويف عن العمل

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف إيقاف عضو هيئة تدريس بعد اعتدائه على طالبة بالضرب عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات.

جامعة حلوان .. توفير جرعات لقاح كورونا لطلاب القطاع الطبى

أعلنت  جامعة حلوان عن استمرار حملة التطعيم بلقاح كورونا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

التعليم العالي: قواعد التنسيق هذه العام تسير مثل الأعوام السابقة

أكد الدكتور عادل عبد الغفار،المتحدث باسم التعليم العالي والبحث العلمي ، أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ القرار باستمرار العمل في تنسيق القبول بالجامعات المصرية بنفس النظام المتبع في الأعوام السابقة.

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