إعلامية: استخدام أسلوب الأمر مع الأبناء يجعلهم في حالة تمرد

أكدت الإعلامية منى الشايب، صاحبة مبادرة "الدنيا بعيوننا"، أن هذه المبادرة دشنت الكثير من الجلسات الشهرية للتطرق لقضية ما واختيار ضيف له علاقة بالموضوع، ويبدأ النقاش بين الضيوف وأبناء في سن الـ13 أو الـ14 عاما.

وأضافت "الشايب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشباب كانوا في نقاشهم يبهرون الجميع والضيوف، كما أنه كان هناك استقطاب للشباب من المحافظات وتنوع في الأفكار بسبب التنوع في الثقافات، مشيرة إلى أن كل شاب كان له مساحة لتقديم رأيه.

وأوضحت أن مشكلة الأبناء في عدم وجود جو لسماع أرائهم والتعرف على أفكارهم، كما أن الابن يحب خوض التجربة بنفسه للتعرف على كل التفاصيل وهذه الطريقة تقنعه بشكل أكثر، مشيرة إلى أن استخدام الأمر مع الأبناء يجعله لا يسمع ما يقترح من الآباء.