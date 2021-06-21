عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامية: استخدام أسلوب الأمر مع الأبناء يجعلهم في حالة تمرد

منى الشايب
منى الشايب

أكدت الإعلامية منى الشايب، صاحبة مبادرة "الدنيا بعيوننا"، أن هذه المبادرة دشنت الكثير من الجلسات الشهرية للتطرق لقضية ما واختيار ضيف له علاقة بالموضوع، ويبدأ النقاش بين الضيوف وأبناء في سن الـ13 أو الـ14 عاما.

 

وأضافت "الشايب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشباب كانوا في نقاشهم يبهرون الجميع والضيوف، كما أنه كان هناك استقطاب للشباب من المحافظات وتنوع في الأفكار بسبب التنوع في الثقافات، مشيرة إلى أن كل شاب كان له مساحة لتقديم رأيه.

 

وأوضحت أن مشكلة الأبناء في عدم وجود جو لسماع أرائهم والتعرف على أفكارهم، كما أن الابن يحب خوض التجربة بنفسه للتعرف على كل التفاصيل وهذه الطريقة تقنعه بشكل أكثر، مشيرة إلى أن استخدام الأمر مع الأبناء يجعله لا يسمع ما يقترح من الآباء.

الدنيا بعيوننا تمرد إعلامية أسلوب الأمر منى الشايب

ترشيحاتنا

دي بروين رجل مباراة بلجيكا وفنلندا في يورو 2020

مبادرة إحلال المركبات: حوافز وتيسيرات لترخيص وتقنين أوضاع التوكتوك.. تفاصيل

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86,64 %.. شاهد

أندرياس كريستنسن رجل مباراة الدنمارك وروسيا في يورو 2020

برلسكوني يتفق مع سالفيني حول الاتحاد قبل انتخابات 2023 في إيطاليا

سعره خارج مصر 11 ألف دولار.. تفاصيل تسجيل دواء علاج ضمور العضلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

بفرمان من الخطيب.. خالد جاد الله مديرا فنيا لأكاديميات الكرة بـ الأهلى

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

وزير النقل يكشف سبب هروب سائق قطار حلوان بعد الحادث.. فيديو

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ