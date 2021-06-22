عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بأسيوط

ثقافة اسيوط
ثقافة اسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدم بيت ثقافة القوصية محاضرة بعنوان "الإعلام ومواجهة الإرهاب" عبر الأونلاين قدمها عبد الغني مسعود والذي قدم رؤية جوهرية حول مفهوم الإعلام ودوره القوى والمؤثر في مواجهة الإرهاب والتطرف والتصدي لهم ودور الثقافة في مواجهة الصدوع واللامعقول في الفكر المتطرف.

 

 كما أقامت مكتبة فزارة الثقافية محاضرة بعنوان "فوائد الخضروات" ناقشها أشرف رشاد وناقش فيها أهمية تناول الطعام الغذائي الصحي من الخضراوات والفواكه بجميع أنواعها.

 

عقدت مكتبة آل عابدين بموشا محاضرة تثقيفية بعنوان "مخاطر الإدمان" حاضرها حسن محمد والذي تناول الحديث حول مفهوم كلمة الإدمان ومخاطره على الشباب وأهمية التوعية ضد مخاطر الإدمان، كما أعد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر ورشة حكى للأطفال بالعرائس عبر الأونلاين قدمتها الفنانة راندا هيكل وحكاية الأكل الصحي المتوازن، وأقام بيت ثقافة أبنوب محاضرة  بعنوان "الترابط المجتمعي وأثره في تقدم الأمم "حاضرها مصطفى يوسف وتناول الحديث حول أهمية الترابط الأسري والمجتمعي وتأثير ذلك على التنمية البشرية والسلوك السوي للإنسان، فيما قدم قصر ثقافة ديروط ورشة حكى للأطفال بعنوان "التلوث" عبر الأونلاين قدمتها سعاد محمد، حيث قدمت تعريف التلوث البيئي وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والفيروسات والحفاظ على البيئة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة اسيوط فعاليات ثقافية وفنية انشطه ثقافيه اخبار ثقافية

ترشيحاتنا

يوسف حمدي يكشف أسباب تذبذب مستواه مع الزمالك

تعرف على مهام عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا للقانون

محمد عادل: سيف الجزيري مستمر مع الزمالك حتى نهاية الموسم

اقتصاد الإمارات|201.2 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال 2020

لوريل هوبارد.. قصة أول رياضية متحولة جنسيا تشترك في الألعاب الأولمبية

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق لكرة القدم لـ المبتورين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

فرجاني ساسي يمنع انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك.. تفاصيل

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ