أندرياس كريستنسن رجل مباراة الدنمارك وروسيا في يورو 2020

فاز أندرياس كريستنسن، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده الدنماركي بنظيره الروسي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

وتأهل منتخب الدنمارك لدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه على نظيره الروسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

وحصد كريستنسن الجائزة بعد أدائه الرائع في مباراة اليوم، وسجل الهدف الثالث للدنمارك، إضافة لصلابته الدفاعية في التصدي لهجمات الفريق الروسي، ليقود منتخب بلاده للتأهل لثمن نهائي يورو 2020.

ونجح كريستنسن في تسجيل الهدف الثالث للدنمارك في الدقيقة 79 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، تحصل منتخب الدنمارك على أول 3 نقاط له في البطولة، محتلًا المركز الثاني، ليتأهل لثمن النهائي، رغم خسارته في أول جولتين، فيما توقف رصيد منتخب روسيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف عن الدنماركيين، ليودع البطولة.

وتأهلت الدنمارك للدور المقبل رغم تساويها بنفس الرصيد من النقاط مع المنتخبين الفنلندي والروسي، لكنه تفوق عليهما بفارق الأهداف.