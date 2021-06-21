عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أندرياس كريستنسن رجل مباراة الدنمارك وروسيا في يورو 2020

أندرياس كريستنسن
أندرياس كريستنسن

فاز أندرياس كريستنسن، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده الدنماركي بنظيره الروسي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

وتأهل منتخب الدنمارك لدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه على نظيره الروسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

وحصد كريستنسن الجائزة بعد أدائه الرائع في مباراة اليوم، وسجل الهدف الثالث للدنمارك، إضافة لصلابته الدفاعية في التصدي لهجمات الفريق الروسي، ليقود منتخب بلاده للتأهل لثمن نهائي يورو 2020.

ونجح كريستنسن في تسجيل الهدف الثالث للدنمارك في الدقيقة 79 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، تحصل منتخب الدنمارك على أول 3 نقاط له في البطولة، محتلًا المركز الثاني، ليتأهل لثمن النهائي، رغم خسارته في أول جولتين، فيما توقف رصيد منتخب روسيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف عن الدنماركيين، ليودع البطولة.

وتأهلت الدنمارك للدور المقبل رغم تساويها بنفس الرصيد من النقاط مع المنتخبين الفنلندي والروسي، لكنه تفوق عليهما بفارق الأهداف.

الدنمارك يورو 2020 روسيا تشيلسي جائزة افضل لاعب منتخب الدنمارك كريستنسن أندرياس كريستنسن

ترشيحاتنا

دي بروين رجل مباراة بلجيكا وفنلندا في يورو 2020

مبادرة إحلال المركبات: حوافز وتيسيرات لترخيص وتقنين أوضاع التوكتوك.. تفاصيل

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86,64 %.. شاهد

أندرياس كريستنسن رجل مباراة الدنمارك وروسيا في يورو 2020

برلسكوني يتفق مع سالفيني حول الاتحاد قبل انتخابات 2023 في إيطاليا

سعره خارج مصر 11 ألف دولار.. تفاصيل تسجيل دواء علاج ضمور العضلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

بفرمان من الخطيب.. خالد جاد الله مديرا فنيا لأكاديميات الكرة بـ الأهلى

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

وزير النقل يكشف سبب هروب سائق قطار حلوان بعد الحادث.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ