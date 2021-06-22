طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي في التاريخ بطريقة "البابل شيت"

يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021 ، الامتحان التجريبي في مادة التاريخ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.

الإجابة على البابل شيت والتابلت

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبي الثالث المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة من اليوم الاثنين ، سيتم عقده على التابلت والبابل شيت مثل الامتحان النهائي.

وقال وزير التربية والتعليم إن الحضور في هذه الامتحانات التجريبية سيكون يوما واحدا فقط في المدارس، للتعرف عليهما، وسيتم تكملة باقي المواد من المنزل من خلال الامتحانات من موقع الوزارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم نشر تعليمات بخصوص طريقة التعامل مع البابل شيت على موقع وزارة التربية والتعليم قريبا.

أهداف البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة



- التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس.



- تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية.



- التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.



- توفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).



وظهر على ورقة البابل شيت عددا من التعليمات الهامة لطلاب الثانوية العامة تتمثل في :

- اقرأ التعليمات الخاصة بالامتحان جيدا وفي ضوئها اجب عن الاسئلة

- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في اجابته

- استخدم القلم الجاف الازرق فقط في الاجابة ولا تستخدم مزيل الكتابة

- عند إجابتك عن الأسئلة ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال (مثلا عندما تكون الإجابة الصحيحة ج نظلل الدائرة التي بها الرمز ج

- في حال قيام الطالب باختيار إجابة خطأ ثم قمت بالشطب قم بتظليل الرمز الدال على الاجابة الصحيحة وسيتم احتسابها

- إذا تم التظليل على أكثر من رمز او تم تكرار الاجابة تعتبر الاجابة خطأ

- ممنوع الكشط في ورقة الإجابة

- كن حريصا على تظليل الإجابة في نطاق الدائرة

- تأكد من كتابة بياناتك كاملة إلا في المكان المخصص لذلك على ورقة الاجابة

- في حالة استلامك ورقة اجابة تالفة او مطبوعة بشكل غير واضح ، قم بطلب ورقة إجابة جديدة من المشرف

-تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة أسئلة الاختبار مع نفس الرقم في ورقة الإجابة.

وكان قد عبر أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة عن استيائهم من قيام بعض طلاب الثانوية العامة اليوم بالغش في الامتحان التجريبي إلكترونيا.

كتب أحد اولياء الأمور لوزير التعليم عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس اب رسالة نصها كالتالي : “طالب مهكر التابلت يفتح التليجرام و يكلم مدرسين وينقل الاجابات فين العدالة في كده ومعالي الوزير ذكر اكتر من مره قبل كده ان اللي حدث في امتحان اولي وتانية ثانوي لن يحدث في تالته؟ ”.

ومن جانبه .. رد وزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على هذه الرسالة قائلا : إن الوزارة لم تطبق أي وسائل تأمين في امتحانات اليوم لانها امتحانات تجريبية وليست امتحانات مصيرية بدرجات.

وقال وزير التربية والتعليم : موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت ، حرص منذ صباح اليوم على نشر الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة ، كي يستفيد منه طلاب المنازل وبالتالي فالامتحان اليوم ليس سريا.

وأضاف وزير التربية والتعليم : إجراءات التأمين الصارمة ستطبق فقط في امتحانات الثانوية العامة النهائية، نظرا للتكلفة الباهظة بتعاون اجهزة الدولة ، وبالتأكيد لا نستطيع تحميلهم بهذا العناء في امتحان تجريبي.