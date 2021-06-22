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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف تحصل على دعم من البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات؟

البنك المركزي
البنك المركزي

تسعى البنوك العاملة في السوق المصرية لتحسين مستويات الخدمات المقدمة لعملائها من الافراد والشركات، بغرض جذب اكبر شريحة من تلك الفئات بحسب اجراءات البنك المركزي المصري، من بين تلك الخدمات؛ تقديم الاستشارات الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.


بحسب تقرير أصدره البنك الاهلي المصري التابع للحكومة، والذي يتضمن تقديم خدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات خصوصا الحلول التمويلية لحزمة من البرامج والخدمات من أبرزها برامج " الخدمات البيطرية، الأهلي للفنادق والمنتجعات السياحية".

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قال البنك إن تلك الحلول التمويلية بحسب الشركات وحجمها، فالشركات الصغيرة الجديدة تتم تلك الخدمات لها ما دام حجم رأسمالها يبدأ من مليون جنيه حتي أقل من 50 مليونا، و الشركات الجديدة يتم تقديم خدمات تمويلية اذا ما كان رأسمالها يبدأ من 50 ألف جنيه ولا يجاوز  3ملايين جنيه.


ويمنح البنك قرضا ساريا بفائدة 5% وفقا للمبادرة التي اعلنها البنك المركزي مادام مبيعات تلك الشركات يبدأ من مليون جنيه واحد إلي اقل من 50 مليون جنيه.


ويتم تقديم الخدمات السابقة للمشروعات المتوسطة ما دام رأسمالها يبدأ من 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه للشركات القائمة، و 3 ملايين جنيه حتي اقل من 5 ملايين جنيه للشركات الجديدة.
ويمنح  البنك قرضا ساريا لتك الشركات وفقا لسعر الفائدة المعمول به في البنوك.


وأخيرا يتم تقديم الخدمات البنكية للشركات متناهية الصغر في حال وصول ايرادات تلك الشركات لأقل من مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة و 50 ألف جنيه للشركات الجديدة.


وذكر البنك ان المستندات التي ينبغي علي العميل تقديمها، تتمثل في صورة من بطاقة رقم قومي سارية و ترخيص مزاولة النشاط المتخصص.
 

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