أخبار التوك شو.. أول تعليق من الوزيرعلى حادث قطار حلوان.. أحمد موسى: المشهد كارثي.. وطبيب يحذر من سلالة دلتا

تناولت برامج “التوك شو” أمس الاثنين، عددا من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي..



حادث قطار حلوان.. أحمد موسى: المنازل مبنية بجوار السكة الحديد والمشهد كارثي

عرض الإعلامي أحمد موسى، مجموعة من الصور لتواجد سيارات ومنازل بجوار خط السكك الحديد في حلوان .

أول تعليق من وزير النقل على حادث قطار حلوان

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل على حادث قطار حلون، قائلا: "نقدم التعازي لأهالي المتوفين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".



مفاجأة.. شقيقة سعاد حسني: السندريلا تزوجت عبد الحليم عرفيا لمدة 6 سنوات

قالت جيهان عبد المنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني، أن سعاد حسني تزوجت من عبد الحليم لمدة 6 سنوات عرفيا، وهو من رشحها لفيلم "البنات والصيف" بعد فيلم "حسن ونعيمة"، لافتة إلى أن العندليب رفض في البداية إشهار الزواج، كما أنه كان يغير عليها بشدة، وشعرت هي بالإهانة، ما تسبب في انفصالهما.

سير عكس الاتجاه.. رئيس السكة الحديد يكشف مفاجأة عن حادث قطار حلوان

قال مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديد، تعليقا على حادث قطار حلوان، إن منطقة الحادث عشوائية ومن الطبيعي أن يكون هناك حرم للسكة الحديد لتحقيق الأمان للجميع، إلا أن هناك تعدي على حرم السكة الحديد".



أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الاكاديمية الروسية في روسيا، ، إن 90 % من المصابين بـ فيروس كورونا في روسيا حاليا يحملوون سلالة دلتا المتحورة

الورم منتشر بالمخ.. زكي فطين يعلن تفاصيل إصابته بالسرطان للمرة الثانية.. فيديو

قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إن أعراض الإصابة بالسرطان بدأت بوجع في ركبته، معقبا: "الأعراض بدأت بوجع في ركبتي، واعتقدت أنه من قلة المشي".

10 قروش.. "الكهرباء" تكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في الأسعار اعتبارا من يوليو

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم هيكلة أسعار الكهرباء وفق خطة مدتها 5 سنوات وتم الإعلان عنها بالكامل، مضيفا: أسعار الكهرباء سوف تظل ثابتة بداية من يوليو المقبل، ومنها أسعار الاستهلاكات الصناعية".

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق أن فكرة خوضه انتخابات الزمالك المقبلة على منصب الرئيس واردة.

عضو جمعية المناعة يفجر مفاجأة: مصر تصل لصفر إصابات كورونا خلال أيام

أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة، أن مصر ستصل لصفر إصابات كورونا خلال أيام، مؤكدا أن هناك دولا وصلت فيها نسبة الإصابة بفيروس كورونا للصفر بالفعل.

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

أكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح أن مجلس الوزراء أصدر قرارا في الثاني من يونيو الجاري بقبول كافة طلبات التصالح في القرى دون انتظار لجان المعاينة.