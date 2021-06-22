نادر عباسي: حفل نقل المومياوات الملكية جعلني أشعر بتأثير الموسيقى غير المتوقع.. فيديو

تعلمت العديد من الفنون منذ الصغر ووالدتي كان لها دور كبير منذ ان كان عمري 6 سنوات ، وهذا أثر وساعد على اختيار لـ نوع الفن الذي سوف اقدمة في المستقبل



قالت السوبرانو أميرة سليم ، تعلمت العديد من الفنون منذ الصغر ووالدتي كان لها دور كبير منذ أن كان عمري 6 سنوات ، وهذا أثر وساعد على اختيار لـ نوع الفن الذي سوف أقدمه في المستقبل .



ومن جانبه أضاف المايسترو نادر عباسي خلال لقائة في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، ان حفل نقل المومياوات الملكية جعلني أشعر بتأثير الموسيقى الغير متوقع ، مؤكدا أن الشعب المصري يحب الموسيقى الكلاسيكية بطبعة وبدون علمه ، وهذا لأن الأفلام القديمة كانت تحتوي على موسيقى كلاسيكية .

وأوضح نادر عباسي ، جميع أطياف الشعب المصري تفاعلوا مع موسيقى نقل المومياوات الملكية ، وهذا التفاعل كان غير متوقع .



وفي ذلك السياق تابعت اميرة سليم ، عندما علمت انني سوف اغني في حفل نقل المومياوات باللغة المصرية القديمة حلمت بـ الاغنية طوال الليل ، لافتة ان حدث نقل المومياوات الملكية كان مسؤولية كبيرة جدا علينا .

وفي ذلك السياق :

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة عرض الباليه الشهير روميو وجولييت، بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسى ومن إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل والاخراج الفنى لـ ارمينيا كامل.

ويستمر العرض على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لمدة ٤ ليال تبدأ الثامنة مساء الثلاثاء، الاربعاء، الخميس ، الجمعة 22 ، 23 ، 24 ، 25 يونيو الحالي.

باليه روميو وجولييت وضع موسيقاه الروسي العالمي سيرجي بروكوفيف والرقصات لكل من ليونيد لافروفسكي، جون كرانكو، ماكميلان وعبد المنعم كامل ومستلهم من المسرحية الرومانسية التراجيدية للكاتب الإنجليزي الشهير وليم شكسبير التي تحمل نفس الاسم وتدور في مدينة فيرونا الإيطالية.

ويحكي العرض قصة الصراع بين ارقي عائلتين في المدينة منتيجيو وكابوليت حيث يخرج منهما عاشقين هما روميو وجولييت ويحاولان الارتباط رغم الخلافات بين العائلتين لكن نتيجة هذا الصراع يقادا إلي مصيرهما المحتوم وهو الموت.

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فرقة باليه أوبرا القاهرة

جدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفييتي وقدمت أولي عروضها في نفس العام، تأثرت في بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها، بالإضافة إلي تقديم العروض المعاصرة فظهر الخط المعاصر في أعمالها من خلال مخرجين ومصممي رقصات مصريين.

وأصبحت الفرقة أحدى فرق دار الأوبرا المصرية عام 1991، وقدمت خلال المواسم الماضية عددا من الباليهات العالمية الكاملة، وقامت بجولات فنية في مختلف دول العالم، منها المكسيك وفرنسا وإنجلترا وأيرلندا وكوريا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والتشيك وإيطاليا وتركيا ولبنان والأردن وكندا وروسيا.