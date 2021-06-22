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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال حفل نقل المومياوات الملكية قمنا بتقديم رسالة مهمة إلى العالم ، وإلى جمهورنا في مصر مؤكدة أننا كنا نعلم جيدا أننا في هذا الحفل نستقبل اجدادنا

السوبرانو أميرة سليم تكشف سبب اختيارها للغناء في موكب المومياوات الملكية.. فيديو

السوبرانو اميرة
السوبرانو اميرة سليم

قالت السوبرانو  أميرة سليم،  أننا كنا حريصين خلال حفل نقل المومياوات الملكية قمنا بتقديم رسالة مهمة إلى العالم اجمع بشأن الحضارة المصرية وعظمة المصريين القدماء، مضيفة : “كنا نعلم جيدا أننا في هذا الحفل نستقبل أجدادنا” .

وأوضحت  اميرة سليم  ، المايسترو نادر عباسي هو من قام بترشيحي للغناء في حفل نقل المومياوات الملكية .


ومن جانبه أضاف المايسترو نادر عباسي خلال لقائة في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، ان حفل نقل المومياوات الملكية جعلني أشعر بتأثير الموسيقى غير المتوقع ، مؤكدا أن الشعب المصري يحب الموسيقى الكلاسيكية بطبعه، وهذا لان الأفلام القديمة كانت تحتوي على موسيقى كلاسيكية هادئة .

 

وفي ذلك السياق أشار المايسترو نادر عباسي   ، إلى أننا قمنا باختيار الفنانة أميرة سالم لأن طبقة صوتها تسمح لها بغناء الاغاني المصرية القديمة ، منوها لا يمكنني ان اطلب من احدي ان يغني طبقة اوطى او اعلى من طبقة صوته الطبيعية .

 


ويميز الحفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى يستضيف خلاله ثلاثة من الفنانين المصريين الذين نجحوا فى الوصول الى العالمية هم المايسترو نادر عباسي، عازف التشيللو أيمن الحنبولى ومغنية الأوبرا السوبرانو أميرة سليم .

ويتضمن مختارات من أشهر وأهم أعمال كبار المؤلفين منها افتتاحية احتفالية ل شوشتاكوفيتش ، كونشيرتو التشيللو والاوركسترا السيمفونى ل بروكوفيف ، مختارات من اوبرا كارمن ل بيزيه ، مختارات من اوبرا ريجوليتو ل فيردى ، ثلاثة رقصات سلوفانية ل ديفورجاك.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى ، وضمن رسالة الأوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لأطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم  .

 


 

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