أنت مستعد للتضحية.. لو من مواليد 22/6 اعرف برجك هيقولك إيه

الطالع

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي:

قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد اليوم 22 يونيو، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 22 يونيو، فإن ذلك يعني أن لديك حسا عمليا واستعدادا للتضحية، وتميل نحو التفاني والعطاء.. أنت أيضا محب للتميز وللبناء وتظهر صلابة على كل المستويات، وتستمتع أحيانا بعمل صدمة لمن حولك بسلوك أو فكرة غريبة.





نصيحة:

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام



توقعات برج الجوزاء لهذا الأسبوع من السبت 19 الى الجمعة 25 حزيران يونيو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تتغيّر المعطيات لمصلحتك وتبدوالصورة أوضح وأفضل من الأخيرة. ويبدووكأن مطلع فصل الصيف يبشّر بالخير. تتمتّع بحماية فلكية كبيرة وبدعم واضح من الحظ وبالتالي فبالإمكان التوصّل الى حلول مُرضية على أسس بنّاءة. تخدمك الظروف الفلكية وهي تحثّك على التقدّم والمثابرة بحيث تتميّز بوفرة الأفكار الخلاّقة وبسرعة التصرّف، وتملك حلولاً منصفة للجميع وتقدّم النصائح بطيبة خاطر وتحصد ثمار جهودك تسمح لك مواقع الكواكب بالتقرّب من المسؤولين والزملاء وبالمصالحة وايجاد التسويات ولا بدّ من ان يلمع نجمك تقدّم وكُن جريئًا.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تدعوك الحكمة الى عدم التمادي في عنادك، فأنت تحاول أحياناً اللعب على عواطف الحبيب لكنك تفاجأ بمواقفه القوية تجاهك. يجب التصرف بوعي وبدون مبالغة والابتعاد عن الكلام والجاف.أدعوك الى ملاطفة الحبيب ومغازلته لأنّ الظروف تشجّع على التقارب وتدعو الى الانسجام لا إلى الاختلاف. تتمتّع بدعم الكواكب لك وبالتالي تنتصر على من يحاول التشويش على علاقتك ، وتعيش مع الحبيب لحظات جميلة جدًّا.أمّا إذا ارتكبت أخطاء فأنصح لك تصحيحها على الفور حرصًا على سعادتك وعلى استقرار العلاقة.