نشرة الفن.. ديانا كرزون تستقبل مولودتها الأولى.. التحقيق مع نانسي عجرم وزوجها
نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية كان أبرزها استقبال ديانا كرزون لمولودتها الأولى، فتح التحقيق مع نانسي عجرم وزوجها في قضية مقتل الشاب السورى.
ديانا كرزون تستقبل مولودتها الأولى .. صورة
أعلن اليوم الاثنين، معاذ العمرى ، زوج النجمة الأردنية ديانا كرزون، عن استقبال مولودتهما الأولى.
غدا.. فتح التحقيق مع نانسي عجرم وزوجها في قضية مقتل الشاب السورى
قررت المحكمة اللبنانية، فتح التحقيق مرة أخرى مع الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم غدا؛ وذلك في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسي.
فيديو وصور .. دليل جديد يكشف حقيقة مقتل السندريلا سعاد حسني
كشف الفنان سمير صبري، سرا جديدا بخصوص وفاة سعاد حسني ، وقدم دليلا جديدا على أن وفاتها لم يكن ناجمة عن الانتحار بالسقوط من شرفة منزلها في العاصمة البريطانية لندن.
بعد صورة المايوة.. ندى موسى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة جدا.. شاهد
أثارت الفنانة ندى موسى الجدل مرة أخرى، بعدما نشرت صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة صيفية مميزة.
نضال الشافعي يكشف كواليس تحضيره لدوره في الاختيار2
كشف الفنان نضال الشافعي ، عن طريقة تحضيره لدوره في مسلسل " الاختيار 2" والذي عرض في رمضان الماضي.