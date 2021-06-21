شجرة العائلة .. شركات تمتلك أسماء رنانة في عالم السيارات

أسماء لمعت في عالم السيارات، و حروف تشكلت لتبرز أقوى المحركات، و بين هذا وذاك يبقى مجال تصنيع السيارات يحمل الكثير من الخبايا و الأسرار الخفية، والسر في هذا الموضوع يكمن وراء كلمة مهمة وهي "شجرة العائلة"، و المسمى هنا ليس لعائلة بعينها بل لكيانات قوية استطاعت أن تضم كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية.

و من بين عمالقة تصنيع السيارات تأتي العملاق الألماني فولكس فاجن، والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1937، و يعبر الاسم الخاص بهذه الشركة عن مسمى سيارة الشعب بالالمانية، و كان الهدف من انشائها هو تدشين سيارة ألمانية قوية تحمل هذا المفهوم، ليصبح هذا الهدف حقيقة و تبقى سيارة كل الشعوب، نسبة إلى تاريخ الشركة الممتد حول العالم.

استطاع العملاق الألماني أن يحتل مكانة كبيرة ومرموقة وسط كبار مصنعي السيارات، ولم يقتصر الأمر على الإصدارات المتنوعة فقط التي أطلقت من خلال أسطول الشركة العريقة، بل امتلكت أسماء رنانة في عالم السيارات بعد أن أصبحت تحت رعايتها، لتعزز من مصطلح شجرة العائلة الخاصة بالسيارات.

شجرة العائلة لـ فولكس فاجن الألمانية

امتلكت مجموعة فولكس فاجن الألمانية الكثير من العلامات التجارية القوية مثل، شركة لامبورجيني الإيطالية المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية والخارقة، و التي تتمتع بشعبية كبيرة وسط محبي عالم التسارع و الانطلاق، بالاضافة إلى تصميمها الانسيابي، كما ضمت أيضا شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية، و التي استطاعت أن تبهر محبيها بالعديد من الطرازات القوية.

بالإضافة إلى شركة بوجاتي الفرنسية، و التي تضم نخبة عالية القدرات، حيث تمكنت أن تدشن اسم كبير في عالم التسارع من خلال اصداراتها المميزة و التي من بينها بوجاتي شيرون صاحبة اللقب السابق بأسرع سيارة في العالم، و لم تكتفِ فولكس فاجن عند ذلك فقط بل ضمت أيضا إلى مجموعتها كلا من شركة أودي و سكودا.

ليواصل العملاق الألماني تألقة وسط هذه الأسماء الرنانة في عالم السيارات، لتكتمل شجرة العائلة بالكثير من الإصدارات القوية، و التي شكلت حالة فريدة من الأداء الفني داخل أسواق السيارات العالمية، نسبة إلى الكثير من المفاهيم الفريدة في هذا المجال.