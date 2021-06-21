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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلي تتقدم على أوروجواي 1-0 في كوبا أمريكا

صدى البلد

تقدم منتخب تشيلي على نظيره الأوروجواياني بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا .

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق إدواردو فارجاس في الدقيقة 26 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أوروجواي.

تشكيل تشيلي أمام أوروجواي في كوبا أمريكا

وجاء تشكيل منتخب تشيلي كالآتي:

في حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع:جاري ميديل - ماريبان - سيرالتا

خط الوسط:إيسلا - أرتورو فيدال - بولجار - أرانجويز - مينا

خط الهجوم: بيريرتون - إدواردو فارجاس

تشكيل أوروجواي أمام تشيلي فى كوبا أمريكا

 ضم كل من:

في حراسة المرمى: فرناندو موسليرا

خط الدفاع:جيوفاني جونزاليس- خوسيه خيمينز - دييجو جودين - ماتياس فينا

خط الوسط:ماتياس فيتشينو - فيديريكو فالفيردي - نيكولاس دي لا كروز - جورجيان دي أراسكيتا

خط الهجوم: لويس سواريز - إدينسون كافاني

 

ويحتل منتخب تشيلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد منتخب أوروجواي في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط.

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