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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تدرج تونس ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في الانتفاع بلقاح كورونا

صدى البلد

 أثنت تونس على قرار الإدارة الأمريكية بإدراجها ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في الانتفاع بالبرنامج الأمريكي لتوفير جرعات لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية صدر اليوم /الإثنين/ أن هذه المبادرة تعكس متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية بالجمهورية التونسية، وترسخ الرغبة المشتركة للقيادتين في البلدين من أجل مزيد من تعزيز قيم التضامن والتعاون لا سيما في مثل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.


كما تترجم هذه المبادرة الوعي المشترك بضرورة التحرك الجماعي من أجل المواجهة الناجعة لهذه الجائحة والحد من تداعياتها السلبية على العالم.
 

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