بعد التكريم.. أول تعليق من العالم وجية المراغي بعد تقلده أرقي وسام كندي في الهندسة

عبر الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة ويندسور، عن عميق سعادته، بحصوله على التكريم بارقي وسام كندي في مجال الهندسة، مؤكدا أن هذا الأمر كان مفاجأة كبيرة.

وأضاف وجيه المراغي، في مداخلة عبر سكاي، مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الاثنين، أن مبادرة تدريب ألف مهندس مصري على التكنولوجية الحديثة والتطبيقات الحديثة في الثورة الصناعية الرابعة، مضيفا انه تم تدريب مجموعة مكونة من ١٠ مهندسين وحاليا بينفذون مشروع.

وأكد الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة ويندسور، أن مبادرة تدريب ألف مهندس مصري على التكنولوجيا الحديثة خطوة مهمة، لافتا إلى أن التكنولوجيا في تطور بشكل سريع جدا، وعلينا فهم هذا الأمر بكل جوانبه.

وجيه المراغي

وتابع الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة ويندسور، أننا نفكر في أمر تدريب المعلم، وألف مهندس في المبادرة يدربون عشرات الألف من المهندسين، وبالتالي تحقيق أقصى استفاده ممكنة من هذا الأمر.

وفي سياق آخر، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.



وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع ضرورة على أهمية تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتا إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، الذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.



وأشار السفير نادر سعد، إلى أن المناقشات أوضحت أن عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات "التوك توك" لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.



وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء : سيتولى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "الميني فان" كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات "الميني فان" التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.



وأوضح السفير نادر سعد، أن وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للانتهاء من تراخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حالياً، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.