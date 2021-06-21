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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. الاتحاد الأوروبي يحذر من ملء سد النهضة دون اتفاق.. الأردن يحاكم باسم عوض الله والشريف حسن

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة تحذير إلى إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

طالب الاتحاد الأوروبي، بضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في قضية سد النهضة، قبل شروع أديس أبابا في الملء الثاني للسد.

وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية في الدوحة

تسلم وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين، رسميا، أوراق اعتماد سفير السعودية في الدوحة الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يناير الماضي.

الأردن.. تفاصيل جديدة بشأن محاكمة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد

كشفت وسائل إعلام أردنية تفاصيل جديدة حول محاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد الأسرة المالكة، فيما يعرف بـ "قضية الفتنة" في الأردن.

طائرات مسيرة تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في مطار بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية الأمريكية، في مطار بغداد الدولي.

صور عفوية تجمع الملك سلمان وحفيده الأمير عبدالعزيز بن خالد .. شاهد

وثقت صور منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، لحظات عفوية من لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحفيده الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان.

أمريكا تعلن عودة سفيرها إلى روسيا هذا الأسبوع

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الاثنين، إن السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع.

الصحة العالمية: سلالة "دلتا كورونا" تنتشر في عشرات الدول

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا، والذي اكتشف لأول مرة في الهند، تم رصده في عشرات الدول حتى الآن.

حائز على نوبل للسلام يدفع بلاده نحو الحرب.. الوجه الآخر لزعيم إثيوبيا

يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكبر اختبار لشعبيته، حيث يصوت الناخبون في إثيوبيا، اليوم الاثنين، في انتخابات برلمانية طال انتظارها، وسط شكوك في نزاهة العملية الانتخابية وتحذيرات من أعمال عنف مستقبلية قد تصل إلى "حرب أهلية" حال فوز حزبه في الاقتراع.

صدفة أدت إلى عزله.. أسباب إقالة رئيس الوزراء السويدي

أيد البرلمان السويدي تصويتًا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين اليوم "الاثنين"، مما يجعله أول رئيس وزراء سويدي يُطرد من خلال اقتراح قدمه نواب معارضون، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

عقوبات أمريكية أوربية ضد بيلاروسيا بسبب رحلة "رايان إير"

فرض الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، عقوبات جديدة على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ردًا على " الهبوط القسري وغير القانوني'' لرحلة طيران رايان إير ما أدى إلى اعتقال الصحفي رامان براتاسيفيتش و صديقته صوفيا سابيجا.

إبراهيم رئيسي: لا أمانع في عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية

قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي إنه يدعم الحوار مع المملكة العربية السعودية، وإعادة فتح السفارات، معتبرا أن هذا ضمن أولوياته في العلاقات مع دول الجوار.

البنتاجون يعلن موافقة تركيا على "صفقة" تأمين مطار كابول

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، عن موافقة تركيا على الطلب الأمريكي من أنقرة بتأمين مطار كابول في أفغانستان، وذلك بعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لحوار جاد وإنهاء الانقسام

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفصائل الفلسطينية، الإثنين، للعودة فورا إلى حوار جاد على مدار الساعة لإنهاء الانقسام.

اخبار العالم نشرة أخبار العالم سد النهضة ملء سد النهضة الأردن السعودية باسم عوض الله ايران

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