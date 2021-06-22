السودان يؤكد الاستعداد لتقديم الدعم لزيادة الإنتاج النفطي بجنوب السودان

أكد وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد، استعداد بلاده للتعاون مع دولة جنوب السودان، وتقديم الدعم اللوجستي لزيادة الإنتاج النفطي بدولة جنوب السودان، وتسهيل حركة معدات وآليات وخدمات النفط التي تخص حقول جنوب السودان.



وبحث وزير الطاقة والنفط السوداني، مع المهندس بور رينق المدير التنفيذي لشركة "نايل بيت" (المشغل الرئيسي لحقول النفط في دولة جنوب السودان)، آفاق تطوير التعاون الفني في مجال النفط.



وتطرق اللقاء إلى المسائل المتعلقة بتشغيل حقول دولة جنوب السودان، وزيادة الإنتاج النفطي، والاستفادة من المنشآت النفطية السودانية وتبادل الخبرات وبرامج التأهيل والتدريب المشترك بين البلدين.



وتناول "بور رينق" العمل المشترك في المجالات المقترحة في صناعة النفط، والتي تشمل معالجة المعلومات الجيوفيزيائية والدراسات الفنية والاستكشافات التطويرية المتعلقة بالإنتاج النفطي.

