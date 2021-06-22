وزير النقل: تعويض أهالي خط "التبين العباسية".. وإزالة المباني المخالفة داخل حرم السكة الحديد بعمق 15 مترا

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير عن إجراء حصر لأعداد الأهالي المقيمين ضمن حرم خط سكك حديد (التبين العباسية)، ومنحهم تعويضا اجتماعيا في مسكن "لا يهدد حياتهم" وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال وزير النقل ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (إم.بي.سي.مصر) الفضائية لبرنامج (الحكاية)، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب - إن جميع المباني والورش المخالفة داخل حرم السكك الحديدية بعمق 15 مترا، ستتم إزالتها وتعويض أصحابها، للإقامة في أماكن بديلة.



وأضاف أنه سيتم - عقب التحقيقات ومعاينة الحادث - تحريك القطار باتجاه شق التعبان وستتم إزالة جميع التعديات وإقامة أسوار لتأمين الأهالي.



وقدم وزير النقل خالص التعازي لأهالي المتوفين جراء حادث قطار حلوان الذي وقع قبل ساعات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



وقال إن خط السكة الحديد الذى وقعت فيه حادثة اليوم، منفرد ويمر من حلون والمعصرة وطرة والبساتين حتى العباسية، وهو خط مهم لنقل البضائع سواء الرخام أو غيرها من البضائع، مشيرا إلى أن منطقة البساتين يوجد بها مناطق تفصلها عن السكة الحديد متر واحد فقط،



وشرح تفاصيل حادث القطار، قائلا: كانت هناك سيارتان (ميني باص) تسيران في اتجاه القطار، فيما حاول سائق القطار إطلاق إنذار لهما، الا أنهما تعثرا ولم يستطعا التحرك، بينما استطاع السائق في الخلف تفادي الاصطدام، أما "الميني باص" الذي كان أمام القطار، شهود العيان قالوا إنه كان متعطل، بينما قال آخرون إنه فوجىء عندما رأى القطار في مواجهته.



وأوضح الوزير أن سائق القطار عندما رأى تجمع الأهالي احتفظ بمفتاح القطار وأسرع لتسليم نفسه للشرطة، لافتا إلى أن "السائق موجود حاليا في قسم شرطة التبين، وذهب للشرطة لكي تحميه خوفا من اعتداء الأهالي عليه وتم التحفظ عليه بالقسم".. مضيفا أن الدولة تدفع - الآن - ثمن عدم الاهتمام بالسكة الحديد منذ 40 و50 سنة ماضية.



وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوى أمر بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان، وقد انتقل فريق من "النيابة العامة" إلى موقع الحادث لمعاينته.

