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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كيف نقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي؟.. مدرس جراحة أورام يجيب

جانب من الحملة
جانب من الحملة

وجه الدكتور أحمد لمعي، مدرس الجراحة العامة وجراحات الأورام والثدي بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، 10 نصائح مهمة، للتقليل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وذلك خلال الحملة التي نظمتها إدارة المستشفى الجامعي وكلية الطب بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة، بهدف التوعية والفحص المبكر عن سرطان الثدي باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي للثدي «الماموجرام» والموجات الصوتية وتوعية السيدات بطريقة الكشف الذاتي.

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وأكد مدرس الجراحة العامة وجراحات الأورام والثدي بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، على أهمية معرفة التاريخ المرضي  للعائلة، والذهاب للفحص بشكل دائم الذهاب على الأقل مرة واحدة سنويًا، وأن تناول الفواكه والخضروات يساعد على خفض مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير، وضرورة مواصلة المشى لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.


وأشار الدكتور أحمد لمعي، إلى أهمية أخد وقت للراحة من الإجهاد اليومى و ضغط الحياة اليومي، وتناول كميات أقل من اللحوم الحمراء المصنعة مثل (السجق - اللانشون- البورجر)، وأهمية شرب الكثير من الماء و تنقيه الماء، والحفاظ علي الوزن الصحي وتجنب الوزن الزائد.


وكانت الحملة المجانية للتوعية بأمراض الثدي ومنها سرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر له وكيفية إجراء الفحص الذاتي، قد نجحت في إجراء الفحص الطبي والكشف باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي للثدي «الماموجرام» لـ ٥٧ سيدة وذلك بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

 

الحملة المجانية للتوعية بأمراض الثدي


وهدفت الحملة إلى توعية السيدات بالمرض وكيفية الوقاية منه وأهمية الاكتشاف المبكر للحد من انتشاره، بالإضافة أيضًا إلى تعليم السيدات على طريقة الفحص الذاتي مع التأكيد أن الفريق الطبي يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لعدوى كورونا.


يأتي ذلك تحت مظلة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «100 مليون صحة»، وذلك في إطار التوعية والقضاء على سرطان الثدي أحد أهم حملات المجلس القومي للمرأة فرع كفرالشيخ وذلك باستخدام أحدث الأجهزة ووسائل الكشف.

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