بعد حادث قطار حلوان.. كامل الوزير يوجه رسالة للمقيمين بجوار السكة الحديد..فيديو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تلقى تكليفات من الرئيس السيسي، بإزالة كافة التعديات من حرم السكة الحديد.



وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المٌذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالنزول من صباح باكر لإزالة كافة التعديات المخالفة في منطقة حلوان وغيرها".



وتابع: "أناشد المقيمين بالأماكن الملاصقة للسكة الحديد في أي مكان في مصر سنقوم بداية من غد بحصر المنازل والمباني الملاصقة للسكة الحديد وخاصة على حرم السكة الحديد استعدادا لإزالتها.. وسنقوم بإعطاء تعويض اجتماعي للمتضرر لكي يحصل على سكن في مكان آخر".

وكشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، سبب هروب سائق قطار حلون عقب الحادث.



وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المٌذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "عندما رأى سائق القطار تجمع الأهالي؛ احتفظ بمفتاح القطار، وهرب؛ لتسليم نفسه للشرطة".

وأضاف: "سائق القطار موجود حاليا في قسم شرطة التبين، وذهب للشرطة لكي تحميه خوفا من اعتداء الأهالي عليه وتم التحفظ عليه بالقسم".



وعلق الفريق كامل الوزير وزير النقل على حادث قطار حلون، قائلا: "نقدم التعازي لأهالي المتوفين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المٌذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "خط السكة الحديد منفرد، ويمر من حلون والمعصرة وطرة والبساتين حتى العباسية، وهو خط مهم لنقل البضائع سواء الرخام أو غيرها".

وأشار وزير النقل إلى ـنمنطقة البساتين فيه أماكن فيها بينها وبين السكة الحديد متر واحد فقط، موضحا أن الذي حدث كان هناك سيارتين ميني باص كانوا ماشيين في اتجاه القطار.

وتابع وزير النقل «القطار كان بيدي كلاكسات، وهما اتزنقوا مش عارفين يروحوا فين، السواق اللي في الخلف استطاع تفادي الاصطدام أما الميني باص اللي قدام، فيه ناس بنقول أنه كان عطلان وناس بتقول أنه اتخض أما شاف القطر في وشه».

وأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان، وقد انتقل فريق من "النيابة العامة" إلى موقع الحادث لمعاينته.

وتعلن "النيابة العامة" عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأعلنت هيئه سكك حديد مصر أنه في تمام الساعه 5.45 مساء اليوم أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسية في المسافه بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافه قريبه جدا من السكه ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لايوجد به أى مزلقانات أو أماكن معده للعبور أو منطقه انتظار سيارات.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن السائق حاول التوقف ولم يتمكن من ذلك مما أدى إلى إحتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخر وجاري المتابعه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، عن وفاة مواطنينين وإصابة 6 آخرين.