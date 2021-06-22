قصور الثقافة: المسارح المتنقلة تصل إلى العمق المصرى وكل المناطق

قال الدكتور هاني كمال رئيس إدارة الشئون الثقافية لهيئة قصور الثقافة، إن المسارح المتنقلة تصل إلى العمق المصرى وكل المناطق خاصة المناطق الحدودية والبعيدة والمحرومة.

وتابع كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم كانت بضرورة وصول تلك المسارح المتنقلة لكل المناطق المحرومة من الثقافة.

ونوه إلي أن المسارح المتنقلة هى واحدة من أهم الأنشطة لوزارة الثقافة التي تقدمها لكل جموع الشعب المصرى، لافتا إلي أن المسارح المتنقلة تصل إلى محافظات الصعيد وتناقش قضايا الثأر وخطورتها على المجتمع وتوعية المجتمعات بضرورة التصدي لها.

واكد رئيس إدارة الشئون الثقافية لهيئة قصور الثقافة، أن دار الأوبرا تقدم منتج ثقافى بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة الذى يقوم ببناء المسرح وتقدم المنتج المشترك عليه، موضحا أن المسارح المتنقلة تشهد صدى واسع في المناطق التي تزورها.

وفي سياق آخر، هنأت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المشاركين في ورشة التصوير الفوتوغرافي تليفونيا، خلال افتتاح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، معرض " أضواء المسرح وروح المدينة" نتاج الورشة، مساء اليوم الاثنين بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون .

وأشاد المخرج خالد جلال، بلوحات المعرض ومستوى المصورين الفنانين المشاركين، وخلال تجوله بالمعرض وضع علامة التميز لعدد من اللوحات لكل مشارك، وحرص على تهنئة المشرف على الورشة الفنان المصور الفوتوغرافي السيد عبد القادر نائب مدير تحرير الأهرام للتصوير الصحفى، والسادة المشاركين فى الورشة، والتقاط الصور التذكارية معهم .

شارك فى المعرض 6 من المصورين الفنانين الذين حرصوا على حضور الورشة من بين 13 مصورا تقدموا للورشة، خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين، وضم المعرض أكثر من 200 صورة فوتوغرافية تجسد أبرز ملامح المدينة والمشاهد المسرحية، ويستمر المعرض حتى 28 يونيو الجارى.

الورشة تم تنظيمها من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفنى بالقطاع التي يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، بالتعاون مع مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، وحضر الافتتاح الشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت، وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالتصوير الفوتوغرافى.

يذكر أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أقام الورشة الأولى للتصوير الفوتوغرافى فى عام 2019، وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض نتاجها بعنوان "المسرح فى صورة" وضم المعرض أكثر من 80 صورة، ووجهت باستمرار مثل تلك الورش المثمرة من أجل المساهمة فى خلق أجيال جديدة من المبدعين المصريين .

معرض أضواء المسرح وروح المدينة

يفتتح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، معرض التصوير الفوتوغرافي تحت عنوان" أضواء المسرح وروح المدينة " بقاعة آدم حنين وذلك في السادسة مساءً غد الإثنين.

المعرض مستمر في الفترة ما بين 21 حتى 26 يونيو والقاعة مفتوحة يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء.