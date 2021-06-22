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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان النحو

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

يواصل طلاب وطالبات القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2020-2021.

ويؤدي طلاب القسم الأدبي، الامتحان، اليوم الثلاثاء، في مادة النحو، حيث من المقرر أن تبدأ اللجنة في تمام الساعة 9 وحتى 11 صباحا، ويمكن للطلاب الانصراف بمضي نصف الوقت.

مواعيد امتحانات القسم الأدبي

وبدأت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي، الأحد، الموافق 20 يونيو بمادتي الفقه والإنشاء.

واليوم الثلاثاء 22 يونيو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة النحو وتبدأ اللجنة في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الحادية عشر صباحا.

ويوم الخميس الموافق 24 يونيو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة البلاغة، وتبدأ لجنة الامتحان في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الحادية عشر، ويوم الأحد 27 يونيو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة القرآن الكريم.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الحديث، ويوم الأحد الموافق 4 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا للمبصرين فقط، وتبدأ اللجنة في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة 12 ظهرا.

ويوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التوحيد ، وفي يوم الخميس الموافق 8 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفلسفة والمنطقة.

أما في يوم الأحد 11 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وفي يوم الثلاثاء 13 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الصرف ، وفي يوم الخميس 15 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التفسير.

وفي يوم الإثنين 26 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التاريخ، ويوم الأربعاء 28 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي يوم السبت الموافق 31 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

تفاصيل الامتحان الشفوي
 

يمتحن الطلاب المبصرون شفويا في القرآن الكريم والحديث، ويمتحن الطلاب المكفوفون، في المواد المقررة عليهم تحريريا إضافة إلى القرآن الكريم والقراءات واللغة الأجنبية الأولى والثانية شفويا فقط، والحديث شفويا، إضافة إلى الحديث تحريريا.

ويعفى الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

الثانوية الازهرية أمتحانات نهاية العام مواعيد امتحانات القسم الأدبي الشهادة الثانوية الأزهرية مادة النحو

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