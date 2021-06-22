إنعام محمد علي وياسر علي ماهر ومحمد عبدالجواد ضيوف صالون مديحة حمدي

تستضيف الفنانة القديرة سفيرة النوايا الحسنة مديحة حمدي في صالونها الفني الثقافي تحت عنوان "أنا المواطن"، كلا المخرجة المتميزة إنعام محمد علي والفنان القدير ياسر علي ماهر والقدير محمد عبد الجواد.



يأتي ذلك؛ استمرارا للنجاح الباهر للصالون، والذي يقام برعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

وخلال الفعالية، يتم تقديم فقرات غنائية للمطربة فاطمة محمد علي والمطرب مالك فارس، وذلك في الخامسة والنصف مساء الأحد القادم 27 يونيو 2021، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع المصري.

فعاليات صالون مديحة حمدي

كرم قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء الأربعاء عددا من الأمهات اللاتي أثرين الحياة الفنية والاجتماعية، من خلال صالون الفن والمجتمع الذي تقدمه الفنانة مديحة حمدي، بعنوان "المراة المصرية.. تقديرا لرحلة الكفاح والمثابرة والعطاء"، بمركز الابداع الفني.

وجرى تكريم كل من اسم الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي وتسلمتها ابنتها، اسم الراحلة الفنانة شويكار وتسلمتها شقيقتها.

كما تم تكريم اسم الفنانة الراحلة سامية أمين وتسلمها زوجها الفنان مصطفي الدمرداش، السفيرة ثناء شريف، النائبات:صبورة السيد، الدكتورة جيهان البيومي، ونشوي المراغي، عمدة الصعيد نشوي سرحان، الشاعرة سهام الزعري.

ومن الفنانين الحاليين كرم كل من الفنانة فردوس عبد الحميد، مصممة الملابس بماسبيرو سابقا وداد بشير،أمال رمزي، فاطمة الكاشف، الإعلامية سحر عباس.