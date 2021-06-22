عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنعام محمد علي وياسر علي ماهر ومحمد عبدالجواد ضيوف صالون مديحة حمدي

مديحة حمدي
مديحة حمدي

تستضيف الفنانة القديرة سفيرة النوايا الحسنة مديحة حمدي في صالونها الفني الثقافي تحت عنوان "أنا المواطن"، كلا المخرجة المتميزة إنعام محمد علي والفنان القدير ياسر علي ماهر والقدير محمد عبد الجواد.

يأتي ذلك؛ استمرارا للنجاح الباهر للصالون، والذي يقام برعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.  

وخلال الفعالية، يتم تقديم فقرات غنائية للمطربة فاطمة محمد علي والمطرب مالك فارس، وذلك في الخامسة والنصف مساء الأحد القادم 27 يونيو 2021، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع المصري.

txt

الأمهات المثاليات.. مديحة حمدي تكرم نجمات الفن في صالونها الثقافي

txt

اليوم .. مديحة حمدي تكرم الأمهات المثاليات من نجمات الفن في صالونها الثقافي

فعاليات صالون مديحة حمدي

كرم قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء الأربعاء عددا من الأمهات اللاتي أثرين الحياة الفنية والاجتماعية، من خلال صالون الفن والمجتمع الذي تقدمه الفنانة مديحة حمدي،  بعنوان "المراة المصرية.. تقديرا لرحلة الكفاح والمثابرة والعطاء"، بمركز الابداع الفني.

وجرى تكريم كل من اسم الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي وتسلمتها ابنتها، اسم الراحلة الفنانة شويكار وتسلمتها شقيقتها.

كما تم تكريم اسم الفنانة الراحلة سامية أمين وتسلمها زوجها الفنان مصطفي الدمرداش، السفيرة ثناء شريف، النائبات:صبورة السيد، الدكتورة جيهان البيومي، ونشوي المراغي، عمدة الصعيد نشوي سرحان، الشاعرة سهام الزعري.

ومن الفنانين الحاليين كرم كل من الفنانة فردوس عبد الحميد، مصممة الملابس بماسبيرو سابقا وداد بشير،أمال رمزي، فاطمة الكاشف، الإعلامية سحر عباس.

 

صندوق التنمية الثقافية مديحة حمدي صالون صالون مديحة حمدي الفنانة الفنانة مديحة حمدي إنعام محمد علي

موضوعات متعلقة

الملوك.. أحمد سعد يطرح أحدث كليباته الأربعاء

عدس هندي.. مي نور الشريف تفاجئ متابعيها من الطبخ

200 صورة فى معرض "أضواء المسرح وروح المدينة" بـ الهناجر

غدا.. حمدي المرغني يكشف تفاصيل أعماله الفنية على نجوم إف.إم

أخبار الفن| تميم يونس يرد على طليقته بعد اتهامه بـ اغتصابها.. وفاة الفنان سيد مصطفى

السوشيال ميديا ساحة تصفية الحسابات بين الفنانين.. تراشق بين ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز .. واتهام تميم يونس باغتصاب طليقته

خاص| بعد اتهامه بـ اغتصابها.. تميم يونس: محصلش ومش هتكلم عن طليقتي

تشييع جثمان الفنان سيد مصطفى بمقابر الأسرة بـ السيدة عائشة

ترشيحاتنا

طفرة جديدة.. أول دولة عربية تسجل دواء لعلاج سرطان الرئة

بعد حادث قطار حلوان.. كامل الوزير يوجه رسالة للمقيمين بجوار السكة الحديد..فيديو

نجم الزمالك السابق : محمد شريف أفضل مهاجم في مصر

الصحة العالمية: الدول الأكثر غنى حصلت على 85٪ من جرعات كورونا

اليوم.. طلاب الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان النحو

بعد توقف 12 عام| مطار طابا يستقبل أولى الرحلات من العقبة.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

وزير النقل: تكليفات رئاسية بإزالة كل التعديات على حرم السكة الحديد.. فيديو

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ