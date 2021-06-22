بعد توقف 12 عام| مطار طابا يستقبل أولى الرحلات من العقبة.. صور

استقبل مطار طابا الدولي، اليوم الاثنين، اولى الرحلات القادمة من مطار العقبة “الأردن”، وتعد هذة الرحلة الأولى من المملكة الأردنية بعد توقف دام أكثر من 12 عام و بداية من هذة الرحلة تبدأ شركة خدمات البترول للطيران PAS بتسيير رحلتين أسبوعيا طوال الموسم الصيفى.

وقد تم الإحتفال باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والإستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية، حيث قامت إدارة المطار بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية و إنهاء إجراءت الحجر الصحي والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب فضلاً عن الإلتزام بالتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

مطار طابا يستقبل أولى الرحلات من العقبة

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مطار طابا يستقبل أولى الرحلات من العقبة

WhatsApp Image 2021-06-22 at 12.03.54 AM

WhatsApp Image 2021-06-22 at 12.03.46 AM