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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكونجرس البرازيلي يمرر قانون خصخصة مرافق الكهرباء الحكومية

الكونجرس البرازيلي
الكونجرس البرازيلي

مرر الكونجرس البرازيلي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون خصخصة مرافق الكهرباء الحكومية.

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البرازيل ثاني دولة في العالم يموت فيها أكثر من نصف مليون بسبب الوباء

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فاينانشيال تايمز: البرازيل تتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ قرن

ومن ناحية أخرى، أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، بأن البرازيل تتعرض حاليا لأسوأ موجة جفاف منذ قرن من الزمان، في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي أودت بحياة ما يقرب من نصف مليون مواطن برازيلي.


وقالت الصحيفة، في مستهل تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني في هذا الشأن، إن نقص المياه وتزايد خطر انقطاع التيار الكهربائي، هددا صناعة الزراعة في البلاد، التي تمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تعقيد جهود الحكومة للتعافي من تأثير وباء فيروس كورونا.


وأضافت أن المراكز الزراعية في ولايتي "ساو باولو" و "ماتو جروسو دو سول" تأثرت بشكل سيئ للغاية، بعد أن أنتج موسم الأمطار الأخير، والذي تنتظره البلاد خلال الفترة بين شهري نوفمبر ومارس من كل عام، أدنى مستوى لهطول الأمطار منذ 20 عامًا.


وانخفضت مستويات المياه في نظام كانتاريرا لتخزين المياه في ولاية ساو باولو، الذي يخدم حوالي 7.5 مليون شخص يعيشون هناك، إلى أقل من عُشر طاقتها هذا العام، حتى أن وزارة الطاقة والمناجم البرازيلية ذلك وصفت الأمر بأنه أسوأ جفاف تشهده البلاد منذ 91 عامًا.


وقالت نيلزا ماريا سيلفا دوارتي من المنطقة الشرقية في ساو باولو: “مؤخرا، أصبحنا نعاني من نقص المياه على مدار اليوم، خاصة أثناء الليل، حتى أنه لم يكن لدينا أي مياه”. 

فيروس كورونا المستجد الكونجرس البرازيلي خصخصة الكهرباء البرازيلية الكهرباء الحكومية البرازيلية البرازيل

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