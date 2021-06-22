سمير كمونة: الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الترجي.. وموسيماني نجم اللقاء

أشاد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق بأداء لاعبي المارد الأحمر، السبت، أمام الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لـ دوري أبطال إفريقيا والتي جمعت الفريقين على ملعب حمادي العقربي برادس وانتهت بفوز القلعة الحمراء بهدف دون رد .

وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": الأهلي قدم مباراة كبيرة تكتيكياً وبدنيا، وهذا الجيل من اللاعبين أصبح متمرساً في تحقيق الانتصارات خارج الديار، ولم يتأثر اللاعبون بما حدث قبل اللقاء من شغب جمهور الترجي وتأجيل المباراة لمدة ستون دقيقة .

واختتم كمونة : بيتسو موسيماني أدار المباراة بشكل رائع وكان نجم اللقاء ، خاصةً بعد الدفع بمحمد مجدى أفشة في شوط المباراة الثاني ، وهو التغيير الذي أحدث الفارق ونجح في تشكيل الخطورة الحقيقية على مرمى الترجي التونسي ، كما أن أكرم توفيق قدم مباراة كبيرة في مركز الظهير الأيمن وتمكن من تعويض غياب محمد هاني وإيقاف خطورة الليبي حمدو الهوني نجم الترجي وأكثر اللاعبين خطورة .

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي فوزاً مستحقاً على منافسه الترجي التونسي بهدف نظيف عن طريق محمد شريف، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليضع الأهلي قدماً في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا،

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في مباراة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن بعض الجماهير على السوشيال ميديا أبدت تخوفها من أن يغفل لاعبو الأهلي عن مهمتهم التاريخية في هذه المباراة ويتلقى هزيمة تمنعه من الوصول للنهائي وتحقيق اللقب العاشر.

ويعتبر الأهلي هو النادي الأكثر تتويجاً بين أندية إفريقيا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 9 مرات، وحال وصول الأهلي لنهائي هذه النسخة من البطولة سيصبح الوصول رقم 14 وحال الفوز ستصبح العاشرة للأهلي.

مشوار الأهلي في الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق النادي الأهلي اللقب 9 مرات أعوام 1982 على حساب أشانتي كوتوكو الغاني، و1987 أمام الهلال السوداني، و2001 (ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي)، و2005 (النجم الساحلي التونسي)، و2006 (الصفاقسي التونسي)، و2008 (القطن الكاميروني)، و2012 (الترجي التونسي)، و2013 (أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي)، و2020 أمام غريمه الزمالك.

في المقابل خسر الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا في 4 مناسبات، أعوام 1983 (أشانتي كوتوكو)، و2007 (النجم الساحلي)، و2017 (الوداد البيضاوي المغربي)، و2018 (الترجي).

ويوجد سيناريوهات تحسم تأهل الأهلي لـ نهائي دوري أبطال أفريقيا ..



- الفوز بأي نتيجة يؤهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

- التعادل سلبياً يمنح الأهلي أيضاً بطاقة الترشح للمباراة النهائية.

- الخسارة بهدف نظيف وحسم التأهل من خلال ركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي في إطار مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم الموافق 26 يونيو 2021 على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً وفق توقيت تونس، وسوف تكون المباراة مذاعة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD .