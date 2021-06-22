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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتحار طفل في المنوفية بعد رفض والده شراء تليفون جديد له

انتحار طفل
انتحار طفل

لم يكن يعلم الأب أن رفضه شراء هاتف جديد لطفله الذي يبلغ من العمر 14 عاما؛ بعد أن سُرِقَ منه هاتفه المحمول، سيودي بحياته.

بدأت الواقعه عندما قرر الطفل أن يتخلص من حياته؛ بعد أن فشلت محاولته في إقناع والده بشراء هاتف محمول له بدلا من آخر تمت سرقته، فرفض الأب؛ ليقرر طفله إنهاء حياته خنقا بحبل داخل شقة تحت الإنشاء.

صعد الطفل الي الطابق الثالث تحت الإنشاء في منزلهم، وعلق نفسه في حبل بسقف شقتهم، مقررا التخلص من حياته؛ لتفاجأ به الأم عند صعودها إلى الشقه معلقا في حبل؛ لتملأ صرخاتها جميع أنحاء منزلهم ليصعد الأب ويجد طفله قتيلا.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا، من رئيس مباحث بركة السبع، يفيد بتلقيه بلاغا، بانتحار طفل في قرية طوخ طنبشا؛ بسبب رفض والده شراء هاتف جديد له، بدلا من الذي تم سرقته منه.

ونقلت الجثة إلى مستشفي بركة السبع، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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