أخبار التوك شو.. عماد متعب يكشف حقيقة إصابته بمرض غامض.. وزير النقل يكشف سبب هروب سائق قطار حلوان بعد الحادث

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

عماد متعب يكشف حقيقة إصابته بمرض غامض .. فيديو



كشف عماد متعب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، تفاصيل حالته الصحية، قائلا: "الحمد لله أنا تمام ومفيش أي مشكلة خالص".

بردية نادرة .. الزوجة فى مصر الفرعونية كانت تدفع المهر لـ الرجل



علق الدكتور حسين عبد البصير، مدير الآثار بمكتبة الاسكندرية، على وجود بردية نادرة توثق قيام امرأة بدفع المهر للرجل، قائلا: «هذه حالة نادرة، خاصة أن الرجل في مصر القديمة كان هو المختص بدفع المهر».

شقيقة سعاد حسني: السندريلا اتقتلت غدر ومعروف مين اللي قتلها



قالت جيهان عبد المنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني، إن صلاح جاهين كان الأب الروحي بالنسبة لـ سعاد حسني، وكانت تستشيره في كل شيء، وكان إنسان فاضل جداً.

وزير النقل يكشف سبب هروب سائق قطار حلوان بعد الحادث.. فيديو



كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، سبب هروب سائق قطار حلون عقب الحادث.

عمرو أديب يكشف المسئول الأول عن حادث قطار حلوان.. فيديو



علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث قطار حلوان قائلا: "فيه أماكن بينها وبين السكة الحديد خطوات بسيطة".

مفاجأة.. شقيقة سعاد حسني: السندريلا تزوجت عبد الحليم عرفيا لمدة 6 سنوات



قالت جيهان عبد المنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني، أن سعاد حسني تزوجت من عبد الحليم لمدة 6 سنوات عرفيا، وهو من رشحها لفيلم "البنات والصيف" بعد فيلم "حسن ونعيمة"، لافتة إلى أن العندليب رفض في البداية إشهار الزواج، كما أنه كان يغير عليها بشدة، وشعرت هي بالإهانة، ما تسبب في انفصالهما.

وزيرة التخطيط: مصر استثمرت تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية في 7 سنوات



قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، إن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية، مضيفا "مصر استثمرت أكثر من تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية خلال 7 سنوات".

أحمد موسى: كلمة مصر هتمشي في الملف الليبي



قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر سوف تفرض كلمتها في القضية الليبية، لصالح الشعب الليبي وحقوقه وثرواته، مضيفا "مصر لن تقبل بوجود إرهابيين في ليبيا وعلى الحدود مع مصر".



70 مليار جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء في 4500 قرية .. تفاصيل



قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تخفيف الأحمال بدأ من 2008 وفي 2014 وصل تخفيف الاحمال لـ 6 ألف ميجا وات وكان يمثل 20 % من انتاجنا من الكهرباء .