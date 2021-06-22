للمرة الثالثة.. هبوط أرضي بـ كوبري بركة السبع في المنوفية

شهدت مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، هبوطا أرضيا في أحد الكباري الرئيسية بها، والتي تربط بين شرق وغرب المدينة.

وانتقل الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، والمهندس محمود عبد الدايم، لموقع الهبوط الأرضي وتم وضع حواجز وإشارات مرورية؛ لحث السائقين على عدم السير في تلك الحارة، لحين حل المشكلة، وجرى البدء في معالجة الهبوط.

فيما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بشأن الهبوط الأرضي، بالتنسيق مع المهندسة أميرة عادل مديرة الري، وتم تعديل مسار مرور السيارات أعلى الكوبري، بعد غلق الحارة التي حدث بها الكسر والهبوط.



يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الكوبرى هذا الهبوط الأرضي، حيث تعد المرة الثالثة على التوالي التي تشهدها المدينة، وسط استياء من الأهالي.

وأكد الأهالي، أن الهبوط الأرضي يتكرر، وسط مطالبات بوجود “بديل” بكوبري آخر، حيث أن الكوبرى مهم ويعد الوحيد الذي يربط شرق المدينة بغربها، مشيرين إلى أنهم طالبوا من قبل بضرورة تدخل المسئولين قبل أن تحدث كارثة وينهار الكوبري.