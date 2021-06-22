مش بتضحك وإنما بتموت.. حقيقة حالة السمكة التي حصدت ملايين المشاهدات

تعاني من صعوبة تنفس

منذ أيام حقق مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» لشخصًا يدغدغ سمكة نحو 100 مليون مشاهدة، حيث بدت السمكة النادرة وكأنها تضحك مثل البشر، وعلى الرغم من انتشار الفيديو على نطاق واسع فإن كثريين لم يبدوا اهتماما بالفيديو سوى أنه مضحك.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية إن النقطتان الموجودتان فوق فم «الراي الاسع» ليستا عينيه بل هما في الواقع فتحات أنفه، وحركة أجزاء الجسم هذه هي علامة على أن الحيوان كان مكتئبًا ويعاني بسبب صعوبة في التنفس.

حقيقة حالة السمكة

وكشف بن ويليامسون، مدير البرامج في منظمة حماية الحيوان العالمية في الولايات المتحدة، وهي منظمة غير ربحية، أنه على عكس ما توقع العديد من مستخدمي «تيك توك» في التعليقات، فالمخلوق المائي لم يكن يبتسم في الفيديو نتيجة تعرضه لدغدغة شخص، حيث كانت تعبيراته دليل على الخوف.

وأوضح «ويليامسون»: «من الواضح أن هذه السمكة كانت تختنق حتى الموت، حركة الجسم وفتحة الفم تدل على الشعور بالألم، تشريحيًا وفسيولوجيًا وبيولوجيًا نظام الألم في الأسماك هو نفسه تقريبًا في الطيور والثدييات».

وأضاف أن أسماك «الراي اللاسع»ستختنق بدون ماء، ويتوقف ذلك على عدد من العوامل منها مدة خروجها من الماء، عمرها، حالة الجسم، والضغط الذي تتعرض له من تدخلات البشر.

واختتم «ويليامسون»: «مثل كل الحيوانات البرية، يجب ترك هذا النوع من الأسماك بمفرده ليحيا حياته بسلام، بعيدًا عن التدخل البشري والهوايات الضارة، مثل الصيد الرياضي».