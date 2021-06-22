المصري البورسعيدي يكشف حقيقة رحيل مدربه علي ماهر لـ بيراميدز

قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن كافة التقارير التي تحدثت عن رحيل، علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي إلى بيراميدز غير صحيحة.

وأضاف عدنان حلبية، من خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" يوجد توافقا تاما بين إدارة المصري وعلي ماهر، وما يتردد عن رحيله غير صحيح".

وتابع:" لا يوجد فريق يتنازل عن مدربه في هذه المرحلة الصعبة لفريق آخر، ومن الوارد أن هذه التقارير هدفها تشتيت نادي المصري وإثارة البلبلة داخل صفوفه ".

وأكد :" لا يمكنني نفى او تأكيد تواصل بعض الأندية، مع علي ماهر من اجل تدريبها في الفترة المقبلة، والممكن أن يكون بيراميدز يرغب في التعاقد مع علي ماهر، لكن العلاقة بيننا وبين علي ماهر طيبة للغاية".

وأكمل:" المصري لن يصمم على بقاء لاعب ليس لديه الرغبة في الاستمرار مع الفريق ،ونحن حاليا نتفاوض لتمديد عقد عمر عبدالواحد والزمالك لم يفاوضنا من أجل ضم كريم العراقي".

تعليق غريب من بيراميدز بعد التعادل مع الرجاء المغربي



في سياق أخر علق رودلفو اروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على تعادل فريقه أمام الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان هناك تعادل في المستوى والأداء بين الفريقين، لم تتح الفرصة بالشكل الكبير للفريقين، واللعب كان مغلقا، كل فريق كان ينتظر خطأ من الآخر، والمباراة خرجت تعادلا في كل شيء، لقد أنهينا ٩٠ دقيقة في القاهرة، وسيتم حسم تذكرة الصعود في مباراة العودة بالمغرب، كانت هناك بعض النقاط الإيجابية في لقاء اليوم، ونحتاج إلى تحسين البعض الآخر".

وأضاف المدير الفني: "مشاركة أحمد الشناوي في لقاء اليوم، بدلا من شريف إكرامي، ليس لها علاقة بمستوى اكرامي، فقد قدم مباراة قوية أمام سموحة في الدوري، وأنقذ أكثر من فرصة، انا المدير الفني وأمتلك الحق في إشراك اي لاعب أساسيا أو بديلا، أحاول أن أصيب بشكل جيد في تغييراتي".

وعن تصريحات لسعد الشابي المدير الفني، قال: "نحترم كل الأندية وجميع المدربين، وفي آخر مؤتمر صحفي في مباراة دور المجموعات، كان المدرب المساعد حاضرا وليس المدير الفني، ولو غضب مني فأنا أعتذر له، لأنني كنت أركز في المباراة، هذا ليس شيئا مهما جدا لنعلق عليه".

وسقط فريق بيراميدز فى فخ التعادل امام منافسه الرجاء البيضاوي بالتعادل السلبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي في ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

